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14 серпня 2020, пʼятниця, 14:25 8
Суспільство 2020-08-14T16:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін розширив список осіб, які можуть не проходити самоізоляцію при перетині кордону

Кабмін розширив список осіб, які можуть не проходити самоізоляцію при перетині кордону

Валерия Драгомирова
Карантин, МВС України, Коронавірус, самоізоляція, правила самоізоляції, правила перетину кордону
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Тоді як список країн, відкритих для українців, збільшився до 42, Кабінет Міністрів розширив список осіб, яким не обов'язково проходити самоізоляцію .

Про це сказано в повідомленні пресслужби  МВС.

До переліку потрапили особи, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більше ніж за 48 годин до перетину кордону, і особи, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації.

Крім того, в міністерстві нагадують, що самоізоляції можуть не дотримуватися:

  • особи, які не досягли 12 років;
  • особи, які є громадянами (підданими) держав з широким розповсюдженням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або слідують через територію України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
  • працівники дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей;
  • водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;
  • інструктори збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил;
  • діячі культури на запрошення закладу культури разом з однією особою, яка супроводжує кожного з них.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін скасував для туристів самоізоляцію, якщо у них є тести на COVID-19. 

Раніше Литва скасувала 14-денну самоізоляцію для люде, що прибули з України

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