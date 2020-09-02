У Бердянську школяр захворів на коронавірусі весь клас відправили на карантин

У вівторок, 1 вересня, в перший день навчального року в Бердянську один з класів школи №4 відправили на самоізоляцію через однокласника, у якого підтвердили діагноз коронавірус Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.

"1 вересня через Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України надійшло повідомлення про те, що у одного з учнів загальноосвітньої школи №4 встановлено захворювання на COVID-19 (лабораторно підтверджений випадок), результат полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)", - йдеться в повідомленні.

Зараз в навчальному закладі проводиться комплекс протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення та поширення COVID-19. Також проводиться епідеміологічне розслідування і визначається коло контактних осіб.

При цьому наголошується, що навчальний процес в класі призупиняється до 17 вересня, а діти будуть навчатися дистанційно.

Також Зеленський вважає, що замінити "живу" школу на школу online неможливо, але Україна готова до такого формату.

Тим часом, в перші місяці навчального року у школярів перевірятимуть знання після дистанційного навчання.

Також МОЗ затвердило рекомендації для роботи шкіл в карантин.

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