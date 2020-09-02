підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 вересня 2020, середа, 08:15 6
Суспільство 2020-09-02T08:45:02+03:00
Українські Новини
У Бердянську школяр захворів на коронавірусі весь клас відправили на карантин

У Бердянську школяр захворів на коронавірусі весь клас відправили на карантин

Ольга Фандорина
Школа, Covid-19, коронавірус в школярів
Школа. Фото: Валерія Назаренко
Школа. Фото: Валерія Назаренко

У вівторок, 1 вересня,  в перший день навчального року в Бердянську один з класів школи №4 відправили на самоізоляцію через однокласника, у якого підтвердили діагноз коронавірус Covid-19.

Про це  повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.

"1 вересня через Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України надійшло повідомлення про те, що у одного з учнів загальноосвітньої школи №4 встановлено захворювання на COVID-19 (лабораторно підтверджений випадок), результат полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)", - йдеться в повідомленні.

Зараз в навчальному закладі проводиться комплекс протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення та поширення COVID-19. Також проводиться епідеміологічне розслідування і визначається коло контактних осіб.

При цьому наголошується, що навчальний процес в класі призупиняється до 17 вересня, а діти будуть навчатися дистанційно.

Також Зеленський вважає, що замінити "живу" школу на школу online  неможливо, але Україна готова до такого формату.

Тим часом, в перші місяці навчального року  у школярів перевірятимуть знання після дистанційного навчання.

Також МОЗ затвердило  рекомендації для роботи шкіл в карантин.

Більше новин про: Школа Covid-19 коронавірус в школярів

Шмигаль прогнозує подальше продовження карантину
Початок навчального року на карантині. Як пройшло 1 вересня в Києві
Новини
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
У Криму пересохли 5 річок, що забезпечують півострів прісною водою 08:47
В Україні 175-й день карантину: які обмеження діють 08:19
У Бердянську школяр захворів на коронавірусі весь клас відправили на карантин 08:15
Запрацювали нові вимоги до реклами банків. Як не стати жертвою шахраїв 07:45
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
більше новин
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри 16:58
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 10:30
більше новин
Обсяг грошових переказів в Україну у липні скоротився на 13,5%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok