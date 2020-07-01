Відсьогодні нетверезих водіїв очікує кримінальна відповідальність і штрафи до 51 тисячі гривень

Тоді як сьогодні підвищили соціальні стандарти, також з 1 липня посилюють відповідальність для п'яних водіїв. За порушення правил дорожнього руху очікує кримінальна відповідальність і штрафи до 51 тисячі гривень, передають Українські Новини.

Сьогодні набуває чинності закон № 2617-VIII, який Верховна Рада прийняла в листопаді 2018 року. Згідно з документом, посилюється відповідальність за водіння в нетверезому вигляді і перетворює такі правопорушення у кримінальний злочин.

Кримінальна відповідальність для нетверезих водіїв

З 1 липня водії в нетверезому вигляді нестимуть кримінальну відповідальність. Судимість кваліфікуватиметься за новою статтею Кримінального кодексу 286-1 КК — навіть у тому разі, якщо за правопорушення затримають вперше.

Крім того, інформація про судимість буде зберігатись в електронній базі даних Національної поліції, навіть після її погашення.

Також, згідно із законом, розширюється перелік обставин, коли водія можуть визнати винним у нетверезому водінні.

В яких випадках:

водіння в нетверезому стані (керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції");

допуск за кермо іншої нетверезої особи ("передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів");

відмова водія пройти медичний огляд на стан сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів;

вживання алкоголю після зупинки поліцією або після ДТП, але до медичного огляду — щоб виключити випадки, коли водії таким чином намагалися уникнути відповідальності ("вживання водієм транспортного засобу після ДТП за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду або до прийняття рішення про звільнення від такого огляду").

Збільшення штрафів

Крім кримінальної відповідальності, збільшують штрафи за водіння в нетверезому вигляді.

Якщо водій вперше порушив — штраф від 17 тис. до 34 тис. грн. (від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) плюс позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до 3 років.

При повторному правопорушенні водієві нараховується штраф до 51 тис. грн. з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.

Раніше Українські Новини повідомляли, у столиці та Київській області МВС запустило автоматичну систему відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Антирекорд по швидкісному режиму – водії влаштували перегони на дорогах, і рухалися зі швидкістю 204 км/год і 206 км/ч.