Паркування на велосипедних смугах, виїздах і переходах. За що штрафували столичних автомобілістів у липні

Київська міська державна адміністрація констатує надходження в липні до міського бюджету 1,5 млн гривень штрафів за порушення правил паркування.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"За порушення правил паркування транспортних засобів в липні до міського бюджету надійшло 1,5 млн гривень ", - йдеться в ньому.

Вказано, що в середньому щодня за порушення правил паркування евакуюють близько 300 автомобілів.

Так, наприклад, протягом липня було евакуйовано 5 585 автомобілів.

Серед найчастіших порушень - зупинка на велосипедних смугах і смугах громадського транспорту, пішохідних переходах, виїздах з прилеглих територій, на перехрестях.

"Нагадуємо, крім безпосередньо штрафу в розмірі 510 гривень, порушники також повинні заплатити за послуги евакуатора посилання - 1 270 гривень, а також за перебування автомобіля на штрафмайданчику - 144 гривні / добу ", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, порушники сплачують три квитанції.

"Ми намагаємося спростити процедуру сплати штрафів за порушення правил паркування і отримання автомобіля. Найближчим часом запрацює електронне затвердження звернення на отримання автомобіля за допомогою QR-коду. Це дозволить водіям не стояти в чергах, а розв'язувати питання повернення евакуйованої машини онлайн ", - сказав директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Осіпов.

У департаменті закликали водіїв паркуватися тільки на спеціально відведених для цього майданчика.

Також можна скористатися послугами комерційних паркінгів.

Як повідомляли Українськi Новини, за оперативними даними Державної фіскальної служби, в січні-липні поточного року до зведеного бюджету Києва надійшло 59,1 млрд гривень, що на 10,4 млрд гривень, або 22% більше аналогічного періоду минулого року.

Столична влада вирішила збільшити штрафи для водіїв, які залишають машини в недозволених местах.

У Києві перехоплювальні паркування хочуть облаштувати біля шести станцій метро.