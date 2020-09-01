Фокін заяву щодо Донбасу зробив усно, лист у Раду не надходив, — пресслужба Разумкова

Колишній прем'єр-міністр і перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Вітольд Фокін заяву щодо місцевих виборів на окупованих територіях зробив усно, лист відповідного характеру в Раду не надходив .

Відповідне значення слів голови Верховної Ради Дмитра Разумкова уточнила його пресслужба.

"Дмитро Олександрович сказав, що просто є заява Фокіна — так як вказано в новинах, в його цитаті, але в Раду такий листа не надходив. Такого спікер не говорив", — сказали в пресслужбі.

Раніше низка ЗМІ опублікувала новину про надходження в Раду листа Фокіна зі слів Разумкова.

Як повідомляли Українські новини, Фокін відреагував на критику через слова про вибори на Донбасі.

Також Єрмак назвав заяву Фокіна про загальну амністію і особливий статус Донбасу "особистою позицією".

Крім того, Аваков назвав заяву Фокіна про загальну амністію і особливий статус Донбасу такою, яке не відповідає національним інтересам України.

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