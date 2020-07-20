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20 липня 2020, понеділок, 16:28 11
Спорт 2020-07-20T18:00:03+03:00
Українські Новини
"Динамо" звільнило головного тренера Михайличенка

"Динамо" звільнило головного тренера Михайличенка

Ольга Фандорина
Футбол, Динамо, Відставка, Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко. Фото dynamo.kiev.ua
Олексій Михайличенко. Фото dynamo.kiev.ua

Київський футбольний клуб "Динамо" головного тренера Олексія Михайличенка, якого призначили у серпні минулого року, і штаб його асистентів відправив у відставку. Про це йдеться в повідомленні пресслужби столичного клубу "Динамо", передають Українські Новини.

В заяві клубу зазначається, що причиною відставки став незадовільний рівень гри команди і відсутність прогресу, достатнього для боротьби за золоті медалі чемпіонату України і гідної гри в єврокубках.

В "Динамо" зазначають, що штаб Михайличенка прийняв команду в ході сезону і доклав багато зусиль, щоб завоювати Кубок України та путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів. Однак "гра "Динамо" має вийти на якісно новий рівень".

Нагадаємо, що раніше пішов з життя знаменитий футболіст київського "Динамо" та збірної СРСР Володимир Трошкін.

Як повідомляли Українські Новини, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що пристойно заробив на трансфери двох легіонерів - угорського захисника Тамаша Кадара і парагвайського півзахисника Дерлиса Гонсалеса.

В 2017 році головним тренером ФК "Динамо" Київ був призначений Олександр Миколайович Хацкевич. Контракт з білоруським фахівцем був розрахований на 2 роки.

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