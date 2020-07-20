"Динамо" звільнило головного тренера Михайличенка

Київський футбольний клуб "Динамо" головного тренера Олексія Михайличенка, якого призначили у серпні минулого року, і штаб його асистентів відправив у відставку. Про це йдеться в повідомленні пресслужби столичного клубу "Динамо", передають Українські Новини.

В заяві клубу зазначається, що причиною відставки став незадовільний рівень гри команди і відсутність прогресу, достатнього для боротьби за золоті медалі чемпіонату України і гідної гри в єврокубках.

В "Динамо" зазначають, що штаб Михайличенка прийняв команду в ході сезону і доклав багато зусиль, щоб завоювати Кубок України та путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів. Однак "гра "Динамо" має вийти на якісно новий рівень".

Нагадаємо, що раніше пішов з життя знаменитий футболіст київського "Динамо" та збірної СРСР Володимир Трошкін.

Як повідомляли Українські Новини, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що пристойно заробив на трансфери двох легіонерів - угорського захисника Тамаша Кадара і парагвайського півзахисника Дерлиса Гонсалеса.

В 2017 році головним тренером ФК "Динамо" Київ був призначений Олександр Миколайович Хацкевич. Контракт з білоруським фахівцем був розрахований на 2 роки.