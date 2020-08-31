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  • Київське "Динамо" в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє з нідерландським клубом
31 серпня 2020, понеділок, 13:37 6
Спорт 2020-08-31T15:00:02+03:00
Українські Новини
Київське "Динамо" в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє з нідерландським клубом

Київське "Динамо" в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє з нідерландським клубом

Александр Савич
Ліга чемпіонів УЄФА, Суперкубок УЄФА, ФК Динамо (Київ)
Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА.Фото: uefa.org
Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА.Фото: uefa.org

Сьогодні, 31 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Суперником київського "Динамо" на цій стадії відбору стане нідерландський "АЗ" із міста Алкмар. Вихід у наступний раунд кваліфікації вирішиться за результатами одного матчу.

Команди зіграють в Києві на НСК "Олімпійський" 15 або 16 вересня.

Решта пар 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів:

  • "Ференцварош" (Угорщина) - "Динамо Загреб" (Хорватія);
  • "Карабах "(Азербайджан) -"Мольде"(Норвегія);
  • "Омонія"(Кіпр) -"Црвена Звезда"(Сербія);
  • "Мідтьюлланд"(Данія) -"Янг Бойз"(Швейцарія);
  • "Маккабі Тель-Авів"(Ізраїль) - "Динамо Брест" (Білорусь);
  • "ПАОК" (Греція) - "Бенфіка" (Португалія);
  • "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Австрія).

Матчі пройдуть 15 і 16 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, київське "Динамо" обіграло "Шахтар" 3: 1, знову залишивши донеччан без Суперкубка України.

Також футбольний клуб "Динамо" презентував нову форму на сезон 2020-2021.

Крім того, у двох гравців київського "Динамо" виявили коронавірус.

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