Київське "Динамо" в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє з нідерландським клубом

Сьогодні, 31 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Про це повідомляє УЄФА. Суперником київського "Динамо" на цій стадії відбору стане нідерландський "АЗ" із міста Алкмар. Вихід у наступний раунд кваліфікації вирішиться за результатами одного матчу. Команди зіграють в Києві на НСК "Олімпійський" 15 або 16 вересня. Решта пар 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів: "Ференцварош" (Угорщина) - "Динамо Загреб" (Хорватія); "Карабах "(Азербайджан) -"Мольде"(Норвегія); "Омонія"(Кіпр) -"Црвена Звезда"(Сербія); "Мідтьюлланд"(Данія) -"Янг Бойз"(Швейцарія); "Маккабі Тель-Авів"(Ізраїль) - "Динамо Брест" (Білорусь); "ПАОК" (Греція) - "Бенфіка" (Португалія); "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Австрія). Матчі пройдуть 15 і 16 вересня. Як повідомляли Українські Новини, київське "Динамо" обіграло "Шахтар" 3: 1, знову залишивши донеччан без Суперкубка України. Також футбольний клуб "Динамо" презентував нову форму на сезон 2020-2021. Крім того, у двох гравців київського "Динамо" виявили коронавірус.