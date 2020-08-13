В УАФ определились с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне

Исполком УАФ не взирая на инфицирование коронавирусом руководителя Национальной ассоциации Андрея Павелко, провел очередное заседание. Об этом информирует официальный сайт Дома футбола.

На нем спортивные чиновники, в частности, утвердили регламент проведения Кубка Украины по футболу в предстоящем сезоне.

Отмечается, что первый этап данных соревнований стартует 26-29 августа этого года. Он будет массовым: в нем примут участие клубы Первой и Второй лиг, а также лучшие любительские команды страны.

Первые представители главного дивизиона страны подключатся к розыгрышу трофея на втором этапе. Его базовая дата - 16 сентября.

Два лидера украинского футбола киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" - владелец Кубка минувшего сезона и чемпион Украины соответственно - стартуют в турнире на этапе 1/4 финала 3 марта следующего года.

Во втором, третьем раундах и на этапе 1/8 финала в Кубке будут начинать свои выступления по четыре команды элитного дивизиона в соответствии с их турнирным положением на тот момент.

Финал Национального кубка должен состояться 12 мая будущего года. Согласна планам УАФ его может принять Тернополь. В этом городе не смогли провести главный матч за футбольный трофей страны в нынешнем году из-за обострения пандемии COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в финале минувшего розыгрыша Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" в серии послематчевых пенальти.