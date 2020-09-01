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01 вересня 2020, вівторок, 18:12 6
Економіка 2020-09-01T18:45:01+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку знизилася до 27,62 UAH/USD

Гривня на міжбанку знизилася до 27,62 UAH/USD

Кира Молчанова
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Курс гривні
Курс гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 6 коп. у вівторок знизився на 8 коп. до 27,62 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,53-27,55 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,57-27,59 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,61-27,63 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,34% з 23,74 UAH/USD до 27,62 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Крім того,  Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 вересня, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.


Також як змінювався курс гривні офіційний курс гривні з 25 по 31 серпня.

Тим часом  курс долара для платіжних карток на початку тижня впав. Середній курс покупки євро для платіжних карт підвищився на 13,86 коп. до 32,1631 UAH/EUR. 

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