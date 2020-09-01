Обсяг грошових переказів в Україну у липні скоротився на 13,5%

У липні поточного року обсяг грошових переказів в Україну скоротився на 13,5% до 922 млн доларів порівняно з липнем минулого року (1,07 млрд доларів), тоді як стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ у вересні.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

У січні-липні обсяг приватних грошових переказів в Україну скоротився на 5,3% до 6,29 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року (6,64 млрд доларів).

За звітні 7 місяців через коррахунки банків в Україні були переведені 2,57 млрд доларів, через неформальні канали — 2,27 млрд доларів і через міжнародні платіжні системи — 1,45 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, за попередніми оцінками Національного банку, в січні-червні обсяг приватних переказів офіційними і неформальними каналами становив: в Україну з-за кордону — 5 365 млн доларів в еквіваленті; з України за кордон — 246 млн доларів в еквіваленті.

В Україну надійшло 1 187 млн ​​доларів у еквіваленті або п'ята частина від усіх надходжень через системи переказу коштів.

Це на 8% більше, ніж в першому півріччі 2019 року.

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