підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 вересня 2020, вівторок, 18:49 5
Економіка 2020-09-01T20:00:03+03:00
Українські Новини
Обсяг грошових переказів в Україну у липні скоротився на 13,5%

Обсяг грошових переказів в Україну у липні скоротився на 13,5%

Валерия Драгомирова
Національний банк України, грошові перекази, Перекази
Курс долара
Курс долара

У липні поточного року обсяг грошових переказів в Україну скоротився на 13,5% до 922 млн доларів порівняно з липнем минулого року (1,07 млрд доларів), тоді як стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ у вересні.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

У січні-липні обсяг приватних грошових переказів в Україну скоротився на 5,3% до 6,29 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року (6,64 млрд доларів).

За звітні 7 місяців через коррахунки банків в Україні були переведені 2,57 млрд доларів, через неформальні канали — 2,27 млрд доларів і через міжнародні платіжні системи — 1,45 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, за попередніми оцінками Національного банку, в січні-червні обсяг приватних переказів офіційними і неформальними каналами становив: в Україну з-за кордону — 5 365 млн доларів в еквіваленті; з України за кордон — 246 млн доларів в еквіваленті.

В Україну надійшло 1 187 млн ​​доларів у еквіваленті або п'ята частина від усіх надходжень через системи переказу коштів.

Це на 8% більше, ніж в першому півріччі 2019 року.

Більше новин про: Національний банк України грошові перекази Перекази

Шмигаль прогнозує подальше продовження карантину
Початок навчального року на карантині. Як пройшло 1 вересня в Києві
Новини
Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру 19:37
В Україні каратимуть за випалювання торфовищ та лісових смуг 19:23
"Слуга народу" виключила Лероса з фракції 19:20
Грошова застава кандидатів в депутати Ради збільшилася, - ЦВК 19:02
Обсяг грошових переказів в Україну у липні скоротився на 13,5% 18:49
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
більше новин
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростати 09:30
більше новин
Обсяг грошових переказів в Україну у липні скоротився на 13,5%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok