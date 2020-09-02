Петиція про перейменування проспекту Бандери в проспект Патона в Києві набрала першу тисячу підписів

Електронна петиція на веб-сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) про перейменування проспекту лідера українського націоналістичного руху Степана Бандери в Києві, якому хочуть присвоїти ім'я недавно померлого українського вченого Бориса Патона, набрала першу тисячу підписів. Про це свідчать дані на веб-сайті КМДА. У тексті петиції на сайті КМДА, яку подав Віктор Миколайович Басистий, пропонується перейменувати проспект Степана Бандери в проспект Бориса Патона. Вже зібрано 1 007 підписів зі 10 000 необхідних, збір підписів триватиме ще 84 дня. Якщо будуть зібрані 10 000 підписів, петицію будуть зобов'язані розглянути. Петиція про перейменування проспекту Бандери в проспект Патона на сайті КМДА. Свою пропозицію автор пояснив тим, що це потрібно зробити для увічнення пам'яті академіка Бориса Патона. Така ж електронна петиція з'явилася на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України. На сайті Президента зібрано 509 підписів з 25 000, які необхідні, щоб петицію розглянув Зеленський. Петиція про перейменування проспекту Бандери в проспект Патона на сайті Президента України. Раніше Українські Новини повідомляли пронайяскравіші факти біографії Бориса Патона, який 19 серпня пішов з життя. Також в березні 2020 року стало відомо про намір Бориса Патона залишити посаду президента Національної академії наук України (НАНУ).