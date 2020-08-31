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31 августа 2020, понедельник, 17:53 62
Экономика 2020-08-31T17:54:29+03:00
Українські Новини
Межбанк закрылся снижением курса гривны в начале недели

Межбанк закрылся снижением курса гривны в начале недели

Валерия Драгомирова
Доллар, Межбанк, Межбанковский валютный рынок, Гривна на межбанке
Доллар.
Доллар.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после сохранения в пятницу на уровне 27,48 UAH/USD, в понедельник снизился на 6 коп. до 27,54 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,49-27,52 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,55-27,58 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,52-27,55 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,00% с 23,74 UAH/USD до 27,54 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 сентября, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.

Также как менялся курс гривны официальный курс гривны с 25 по 31 августа.

Тем временем курс доллара для платежных карт в начале недели упал. Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 13,86 коп. до 32,1631 UAH/EUR. 

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