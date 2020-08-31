Межбанк закрылся снижением курса гривны в начале недели

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после сохранения в пятницу на уровне 27,48 UAH\/USD, в понедельник снизился на 6 коп. до 27,54 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,49-27,52 UAH\/USD, затем котировки выросли до 27,55-27,58 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,52-27,55 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,00% с 23,74 UAH\/USD до 27,54 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 сентября, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH\/USD.Также как менялся курс гривны официальный курс гривны с 25 по 31 августа.Тем временем курс доллара для платежных карт в начале недели упал. Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 13,86 коп. до 32,1631 UAH\/EUR.