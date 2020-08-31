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31 серпня 2020, понеділок, 13:42 6
Економіка 2020-08-31T15:00:02+03:00
Українські Новини
Курс долара для платіжних карт на початку тижня впав

Курс долара для платіжних карт на початку тижня впав

Анна Рудык
Курс валют, Офіційний курс, Офіційний курс валют
Долар
Долар

У понеділок курс продажу долара для платіжних карт за станом на 10:30 знизився у порівнянні з 28 серпня на 0,13 коп. до 27,6784 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 1,29 коп. до 27,3059 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карт підвищився на 13,86 коп. до 32,1631 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 17,69 коп. до 32,8680 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,3059 27,6784 32,1631 32,8680 3,39 4,21
Максимальний 27,4500 28,5000 32,4500 33,1500 3,61 5,00
Мінімальний 27,0000 27,5156 30,5000 32,6000 3,00 3,78

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків продовжує зростати і станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 28 серпня на 1,29 коп. до 27,6303 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,40 коп. до 27,3481 UAH/USD.

Раніше ми писали, як змінювався офіційний курс гривні з 25 по 31 серпня.

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