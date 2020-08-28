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28 серпня 2020, пʼятниця, 18:44 6
Транспорт 2020-08-28T20:45:02+03:00
Українські Новини
МАУ скасує рейси в 9 міст через заборону на в'їзд іноземців. Куди можна буде полетіти

МАУ скасує рейси в 9 міст через заборону на в'їзд іноземців. Куди можна буде полетіти

Кира Молчанова
Туризм, МАУ, заборона на в'їзд, авіарейси
Аеропорт. Фото: Pixabay
Аеропорт. Фото: Pixabay

Через заборону Кабінету Міністрів на в'їзд іноземців в Україну авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) має намір скасувати рейси в 9 міст.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Це обмеження стосуватиметься усіх без винятку напрямків польотів і вплине на завантаженість всіх рейсів. У результаті застосування такого заходу МАУ змушена переглянути розклад рейсів і суттєво їх скоротити", - сказано в ньому.

Починаючи з 14 вересня, буде повністю скасовано рейси з Києва в Запоріжжя, Мадрид, Барселону, Афіни (крім двох рейсів), Женеву, Делі, Берлін, Кишинів, Херсон (з 20 вересня).

Також відбудеться скорочення частоти рейсів за маршрутами з Києва в Одесу, Париж, Дюссельдорф, Брюссель, Дубай, Стамбул, Тель-Авів.

Зазначається, що в сумі загального поточного пасажиропотоку відсоток перевезених іноземців становить близько 60%, більшість з них point-to-point пасажири, оскільки МАУ не встигла відновити свою транзитну мережу після повного зупинення польотів в березні 2020 року.

Рішення МАУ зі зміни плану польотів на найближчі 2 тижні буде прийнято після публікації всіх необхідних рішень органів державної влади - Кабінету Міністрів, Державної авіаційної служби, Державної прикордонної служби.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич заявляє, що через заборону на в'їзд іноземців в Україну можуть закритися багато туристичних підприємств.

Тим часом, кілька десятків працівників туристичної сфери проводять пікет біля Кабінету Міністрів проти рішення Кабінету Міністрів закрити кордони для іноземців з 28 серпня

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