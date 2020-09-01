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01 вересня 2020, вівторок, 15:25 6
Суспільство 2020-09-01T16:30:02+03:00
Українські Новини
У Донецькій області за парти сіли 16 тис. першокласників. Частина з них буде вчитися біля лінії фронту

У Донецькій області за парти сіли 16 тис. першокласників. Частина з них буде вчитися біля лінії фронту

Кира Молчанова
Школа, 1 вересня, першокласники
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

В школах Донецької області почали навчання понад 16 тисяч першокласників. Всього в країні 4,2 млн першокласників, які 1 вересня сіли за парти.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Донецької обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У новому 2020-2021 навчальному році до перших класів у Донецькій області зараховано 16 302 учнів, відкрито 781 клас. У 10-ті класи зараховано 9 364 учнів, відкрито 475 класів", - сказано в ньому.

Зазначається, що в Донецькій області діє 508 закладів загальної середньої освіти, в яких здобувають освіту 169,8 тис. учнів.

Крім них, в області працює 559 дитсадків, де виховується 51,3 тис. дошкільнят; а також 39 закладів професійно-технічної та 48 вищих навчальних закладів - там вчиться 9,7 і 39,8 тис. учнів і студентів відповідно.

"Сьогодні після капітального ремонту відкривається 5 шкіл (в Авдіївці, Селідове, Сіверську, Миколаївському і Желанному) і 3 дитячих садка в Бахмуті. Ще один дитячий сад урочисто відкрили в кінці серпня в Маріуполі. Роботи на об'єкті в Краматорську тривають. Вітаю дітей, батьків і педагогів з початком нового навчального року. Нехай він буде цікавим і успішним", - написав у Facebook голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Як повідомляли Українськi Новини 1 вересня успішно стартував новий навчальний рік .

Тим часом, в перші місяці навчального року  у школярів перевірятимуть знання після дистанційного навчання.

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