Голова Львівської облради Ганущин захворів на коронавірус

За словами Ганущина, минулої п'ятниці у нього різко погіршилося самопочуття і він вирішив звернутися за допомогою до медиків.

"Вирішив перестрахуватися і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії - "РНК вірус SARS-CoV-2 виявлено", - написав Ганущин.

Він зазначив, що попередив про свою недугу всіх людей, з якими контактував останнім часом. Ганущин висловив надію, що вірус обійде їх стороною.

На сьогодні, Львівська область є лідером за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусів нового. Згідно з даними МОЗ, станом на 31 серпня, в регіоні COVID-19 захворіли понад 14,5 тис. осіб, з них 394 загинули і ще 4,3 тис. змогли побороти захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, президент України Володимир Зеленський здав тест на наявність коронавируса після того, як діагноз COVID-19 підтвердили у його дружини Олени.

Раніше Українськi Новини писали, які регіони віднесені до "червоній" зоні .

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