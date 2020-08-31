підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 серпня 2020, понеділок, 11:45 5
Суспільство 2020-08-31T13:00:03+03:00
Українські Новини
Голова Львівської облради Ганущин захворів на коронавірус

Голова Львівської облради Ганущин захворів на коронавірус

Константин Долгий
Олександр Ганущин, Коронавірус, Covid-19
Ганущин заразився COVID-19. Фото: Pixabay
Ганущин заразився COVID-19. Фото: Pixabay

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин захворів на коронавірус нового типу SARS-CoV, який за минулу добу було виявлено в Україні у 2 141 людини, і зараз перебуває на самоізоляції. Про це йдеться в  повідомленні чиновника в Facebook, передають Українські Новини.

За словами Ганущина, минулої п'ятниці у нього різко погіршилося самопочуття і він вирішив звернутися за допомогою до медиків.

"Вирішив перестрахуватися і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії - "РНК вірус SARS-CoV-2 виявлено", - написав Ганущин.

Він зазначив, що попередив про свою недугу всіх людей, з якими контактував останнім часом. Ганущин висловив надію, що вірус обійде їх стороною.

На сьогодні, Львівська область є лідером за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусів нового. Згідно з даними МОЗ, станом на 31 серпня, в регіоні COVID-19 захворіли понад 14,5 тис. осіб, з них 394 загинули і ще 4,3 тис. змогли побороти захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, президент України Володимир Зеленський здав тест на наявність коронавируса після того, як діагноз COVID-19 підтвердили у його дружини Олени.

Раніше Українськi Новини писали, які регіони віднесені до "червоній" зоні .

Більше новин про: Олександр Ганущин Коронавірус Covid-19

Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020
Новини
Фонд Ріната Ахметова провів традиційний тренінг для благодійного середовища 13:00
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
У Києві за добу у 2,5 рази збільшилася захворюваність на коронавірус 12:42
Ексголова НКРЕКП Вовк буде знятий з розшуку автоматично після закриття справи "Роттердам+", - джерело 12:31
У Раді зафіксовано 30 випадків інфікування коронавірусом, - Разумков 12:22
більше новин
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
Хустини від ZINAIDA будуть презентувати на UFW 11:11
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
У МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання 12:04
більше новин
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити 09:30
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 10:30
Перерахунок зарплат в Україні. Кому чекати найбільшого підвищення 05:30
більше новин
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok