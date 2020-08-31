Голова Львівської облради Ганущин захворів на коронавірус

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин захворів на коронавірус нового типу SARS-CoV, який за минулу добу було виявлено в Україні у 2 141 людини, і зараз перебуває на самоізоляції. Про це йдеться в повідомленні чиновника в Facebook, передають Українські Новини. За словами Ганущина, минулої п'ятниці у нього різко погіршилося самопочуття і він вирішив звернутися за допомогою до медиків. "Вирішив перестрахуватися і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії - "РНК вірус SARS-CoV-2 виявлено", - написав Ганущин. Він зазначив, що попередив про свою недугу всіх людей, з якими контактував останнім часом. Ганущин висловив надію, що вірус обійде їх стороною. На сьогодні, Львівська область є лідером за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусів нового. Згідно з даними МОЗ, станом на 31 серпня, в регіоні COVID-19 захворіли понад 14,5 тис. осіб, з них 394 загинули і ще 4,3 тис. змогли побороти захворювання. Як повідомляли Українськi Новини, президент України Володимир Зеленський здав тест на наявність коронавируса після того, як діагноз COVID-19 підтвердили у його дружини Олени. Раніше Українськi Новини писали, які регіони віднесені до "червоній" зоні .