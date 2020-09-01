Смертность от коронавируса увеличилась вдвое за сутки, а заболеваемость начала падать

31 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 088 до 123 303, количество умерших от заболевания - увеличилось на 48 человек до 2 605 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев снизилось на 2,5%, новых летальных случаев - увеличилось на 60%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 1 сентября в Украине зарегистрированы 123 303 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 605 летальных, 57 802 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 088 новых случаев заболевания, выздоровели 688 человек, умерли 48 человек.

Таким образом, 31 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 088 против 688.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 1 сентября составило 62 896 человек, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (14 703), в Киеве (13 546) и Черновицкой области (10 420).

В Ивано-Франковской области зафиксировано 9 348 случаев коронавирусной инфекции, в Харьковской - 9 338 случаев, в Ривненской – 9 269, в Закарпатской - 7 600, в Одесской – 7 494, в Тернопольской - 6 194, в Киевской - 5 755, в Волынской - 5 523, в Винницкой - 4 044, в Житомирской - 3 382, в Хмельницкой - 2 519, в Днепропетровской - 2 398 случаев.

1 941 случай выявлен в Черниговской области, 1 627 случаев - в Запорожской, 1 594 случая - в Черкасской, 1 532 случая - в Сумской, 1 448 случаев - в Донецкой, 1 284 случая - в Николаевской, 816 случаев - в Кировоградской, 808 случаев - в Полтавской, 400 случаев - в Херсонской и 320 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав отнес Сербию к странам "зеленой зоны", а Хорватию - к странам "красной".

Ранее мы писали, какие регионы отнесены к "красной" зоне.

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