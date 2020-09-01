Ми не плануємо повторювати локдаун країни, – Шмигаль

В Україні немає економічної можливості зупинити країну на два або більше тижнів, тому повторювати локдаун країни не планується, проте адаптивний карантин можуть продовжити й після листопада . Про цей заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню The Page , передають Українські Новини.

"Ми не плануємо повторювати локдаун країни. Ми не бачимо економічної можливості зупинити країну на дві або більше тижнів. Тому ми будемо використовувати тільки інструменти адаптивного карантину, якими зараз користуємося."Червоні зони", де локально закриваємо пересування людей і просимо всіх залишатися вдома для того, щоб розірвати ланцюг в тих локальних місцях спалахів", - сказав він.

За його словами, економіка буде працювати, уряд далі буде працювати над програмами стимулювання розвитку і "розігріву" економіки.

"У нас сьогодні є запас, тому що інфляція з початку року склала близько 2%. У липні взагалі -0,6%. Тобто у нас фактично дефляція в країні. Це такий символ охолодження економіки. Треба її розігріти. Це відбувається за допомогою стимулювання попиту", - зазначив Шмигаль.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до листопада через значне розповсюдження коронавірусної інфекції.

Тим часом смертність від коронавірусу в Україні за минулу добу, 31 серпня, зросла вдвічі – кількість нових випадків захворювання склала 2 088 до 123 303, а кількість померлих зросла на 48 осіб до 2 605.

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