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26 серпня 2020, середа, 15:10 8
Суспільство 2020-08-26T16:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін на місяць заборонив в'їзд в Україну іноземцям. Кого не торкнеться обмеження

Кабмін на місяць заборонив в'їзд в Україну іноземцям. Кого не торкнеться обмеження

Валерия Драгомирова
Карантин, заборона на в'їзд, Коронавірус, коронавірус в Україні
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів заборонив в'їзд на територію України іноземців, крім окремих категорій, з 00:00 29 серпня до 00:00 28 вересня, після того, як в Україні продовжили карантин до листопада.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"З метою недопущення поширення на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби COVID-19, Міністерство внутрішніх справ пропонує внести зміни до постанови Кабміну ... Передбачається на термін дії карантину тимчасово заборонити в'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, крім певних категорій осіб" , - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Це рішення не стосується іноземців, які перетинають Україну транзитом, навчаються в навчальних заклади України, проходять військову службу в Збройних Силах України, постійно проживають в Україні, визнані біженцями, є працівниками дипломатичних установ, представниками офіційних міжнародних місій, членами їх сімей, водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, літаків, морських транспортних засобів, а також є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО, є діячами культури, є запрошеними на офіційні спортивні змагання, які перевозять стовбурові клітини для трансплантації або перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я.

Як повідомляли Українськi Новини, після триденного падіння захворюваність на коронавірус в Україні почала зростати


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