Словаччина буде вимагати від українців реєстрацію на веб-сторінці при в'їзді в країну

Словаччина вимагатиме від українців, які прибувають на територію країни, реєструватися на вебсторінці в той час, як з вересня Єгипет зобов'язав туристів здавати тест на коронавірус перед в'їздом. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби в месенджері Telegram, передають Українські Новини. "Згідно з повідомленням, що надійшло від Прикордонної поліції Словацької Республіки, з 08:00 (за київським часом) 01.09.2020 року при перетині кордону від осіб, що прямують з України в Словаччину, вимагатимуть підтвердження реєстрації на вебсторінці", - сказано в ньому. Відзначається, що підтвердження надсилається електронною поштою, вказаною при реєстрації. Як повідомляли Українськi Новини, МОЗ класифікував Сербію "зеленою зоною", а Хорватію відніс до "червоної зони" за поширення коронавірусної інфекції. Тим часом список країн, в які дозволений в'їзд українцям, розширився до 45, серед останніх – Казахстан, Судан Сьєрра-Леоне і Руанда. Крім того, громадяни Білорусі не змогли вилетіти в Україну через закриття опівночі 28 серпня кордонів.