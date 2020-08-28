Білоруси не змогли полетіти в Україну через закриття кордонів на добу раніше

Громадяни Білорусі не змогли вилетіти в Україну через закриті опівночі 28 серпня кордони, незважаючи на заяву Кабміну про допомогу білорусам. Про це повідомляє видання tut.by. Складнощі з в'їздом в Україну спричинені тим, що Кабмін України переглянув рішення і закрив кордони на в'їзд іноземцям на добу раніше. Білоруси, що купили квитки на авіарейс в Україні, дізналися про неможливість вильоту, коли прийшли реєструватися на рейс. "Уже біля стійки почалася якась паніка. Виявилося, що прямо зараз з'явилася якась постанова про те, що іноземців не пускають в Україну. В результаті нікого, крім українців, не пустили на борт. Частину пасажирів, яких встигли зареєструвати, з літака зняли", — розповіла громадянка Білорусі Ольга. Її співвітчизник Владислав також не зміг полетіти в четвер увечері в Україну. Він збирався кілька тижнів працювати віддалено з Києва. "Наш рейс повинен був відправитися о 22:40, прибуття о 23:40. Я приїхав в аеропорт близько 21:00. Спочатку дівчина на стійці говорила нам, що не знає подробиць, мовляв, їй сказали білорусів не пускати, вона і не пропускає . Потім з'явився якийсь чоловік, який зачитав текст постанови Кабміну України, де були перераховані категорії громадян, які можуть перетнути кордон", — розповів Владислав. З його слів, на борт пустили громадян України і тих, хто мав запрошення на роботу в країну-сусідку. Владислав купив квиток кілька днів тому на 29 серпня, а напередодні, дізнавшись про закриття кордонів, поміняв квиток на 27 серпня. Як повідомляли Українські Новини, Україна опівночі закрила кордони для іноземців. Крім того, Фінляндія заборонила в'їзд українським збирачам ягід через коронавірус.