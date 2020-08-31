підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 серпня 2020, понеділок, 10:30 13
Медицина 2020-08-31T12:45:03+03:00
Українські Новини
МОЗ відніс Сербію до країн "зеленої зони", а Хорватію - до країн "червоної"

МОЗ відніс Сербію до країн "зеленої зони", а Хорватію - до країн "червоної"

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, країни червоної зони, червона зона
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

Міністерство охорони здоров'я віднесло Сербію до країн "зеленої зони" з поширення коронавірусної хвороби COVID-19, а Хорватію до країн "червоної зони".

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Всього в список країн "червоної зони" за станом на 30 серпня внесено 57 держав, щодо 15 з них немає даних щодо поширення коронавірусної інфекції.

Зокрема, до країн "червоної зони" віднесені відкриті для українських туристів Вірменія, Багамські острови, Танзанія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Північна Македонія, Ірак, США, Мальдівські острови, а також закриті для українських туристів Молдова, Іспанія, Франція та Ізраїль.

До країн "зеленої зони" віднесені відкриті для українських туристів Казахстан, Туреччина, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Болгарія, Сербія, Словенія, Білорусь, Коморські острови, Великобританія, Ірландія, Мексика, Сейшельські острови, Кенія, Іран, а також закриті для українських туристів Росія, Італія, Канада, Грузія, Чехія, Польща, Китай, Німеччина, Кіпр і Туніс.

В Україні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тис. населення становить 68,1.

Раніше Українськi Новини писали, які регіони України віднесли до "червоної зони" карантину.

Тим часом 30 серпня кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 141 до 121 215, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 30 осіб до 2 557.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Україні країни червоної зони червона зона

"Мотор Січ" тимчасово зупинив роботу в Хмельницькі...
Після одноденного падіння захворюваність на корона...
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "черв...
В Івано-Франківську частково зупиниться громадськи...
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020
Новини
Фонд Ріната Ахметова провів традиційний тренінг для благодійного середовища 13:00
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
У Києві за добу у 2,5 рази збільшилася захворюваність на коронавірус 12:42
Ексголова НКРЕКП Вовк буде знятий з розшуку автоматично після закриття справи "Роттердам+", - джерело 12:31
У Раді зафіксовано 30 випадків інфікування коронавірусом, - Разумков 12:22
більше новин
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
Хустини від ZINAIDA будуть презентувати на UFW 11:11
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
У МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання 12:04
більше новин
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити 09:30
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 10:30
Перерахунок зарплат в Україні. Кому чекати найбільшого підвищення 05:30
більше новин
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok