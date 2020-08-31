МОЗ відніс Сербію до країн "зеленої зони", а Хорватію - до країн "червоної"

Міністерство охорони здоров'я віднесло Сербію до країн "зеленої зони" з поширення коронавірусної хвороби COVID-19, а Хорватію до країн "червоної зони".

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Всього в список країн "червоної зони" за станом на 30 серпня внесено 57 держав, щодо 15 з них немає даних щодо поширення коронавірусної інфекції.

Зокрема, до країн "червоної зони" віднесені відкриті для українських туристів Вірменія, Багамські острови, Танзанія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Північна Македонія, Ірак, США, Мальдівські острови, а також закриті для українських туристів Молдова, Іспанія, Франція та Ізраїль.

До країн "зеленої зони" віднесені відкриті для українських туристів Казахстан, Туреччина, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Болгарія, Сербія, Словенія, Білорусь, Коморські острови, Великобританія, Ірландія, Мексика, Сейшельські острови, Кенія, Іран, а також закриті для українських туристів Росія, Італія, Канада, Грузія, Чехія, Польща, Китай, Німеччина, Кіпр і Туніс.

В Україні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тис. населення становить 68,1.

Раніше Українськi Новини писали, які регіони України віднесли до "червоної зони" карантину.

Тим часом 30 серпня кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 141 до 121 215, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 30 осіб до 2 557.

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