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28 серпня 2020, пʼятниця, 14:40 6
Зовнішня політика 2020-08-28T15:15:02+03:00
Українські Новини
Ще чотири країни відкрили свої кордони для українських туристів, - МЗС

Ще чотири країни відкрили свої кордони для українських туристів, - МЗС

Елена Новикова
Туризм, Дмитро Кулеба, МЗС, Відкриття кордонів, Кордони
Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Протягом 2 тижнів список країн, в які українським туристам відкритий в'їзд, розширився на 4 до 45 в той час, як з 28 серпня на місяць заборонений в'їзд в Україну іноземцям.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

"На даний момент відкритими і дещо відкритими залишаються 45 країн ... Додалися Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне і Руанда", - сказав він.

Кулеба підкреслив, що в деякі країни в'їхати можна вільно, в деякі - при дотриманні певних правил.

Дмитро Кулеба зазначив, що парламенти інших країн змушені вводити нові обмеження через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

"Сьогодні прийшла новина про введення певних обмежень парламентом Фінляндії, готується до закриття кордонів Іспанія", - додав міністр закордонних справ.

Як повідомляли Українськi Новини, через закриті опівночі 28 серпня кордонів білоруси не змогли потрапити в Україну.

Тим часом в Офісі президента повідомили, що Україна знаходиться на межі другої хвилі коронавірусу. Президент закликав громадян уважніше ставитися до заходів особистої безпеки і карантинних правил.

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