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  • Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус
20 серпня 2020, четвер, 11:43 11
Африка 2020-08-20T14:16:18+03:00
Українські Новини
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус

Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус

Анна Рудык
МОЗ, Єгипет, коронавірус у світі, тести на коронавірус
Тест на коронавірус. Фото: Pixele
Тест на коронавірус. Фото: Pixele

Єгипет вирішив зобов'язати всіх туристів, що прибувають у країну з 1 вересня, здавати тест на коронавірус COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів Єгипту, передають Українські Новини.

"Засідання Верховного комітету з управління коронавірусною кризою пройшло сьогодні (19 серпня) під головуванням прем'єр-міністра Мустафи Мадбулі ... Починаючи з 1 вересня, ПЛР-тест для в'їзду буде застосовуватися до всіх, хто прибуває з-за кордону", - сказано в ньому.

За словами прем'єра, таке рішення було прийнято, щоб захистити здоров'я іноземців та місцевих єгипетських громадян, оскільки в багатьох країнах ростуть показники.

Він додав, що про рішення буде оголошено більш детально.

Як повідомляли Українськi Новини, 19 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 134 до 98 537, кількість померлих від захворювання - на 40 осіб до 2 184 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилась на 8,5%, нових летальних випадків - на 42,9%.

Тим часом у МОЗ дали пораду українцям, які не вірять в існування коронавірусу.

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