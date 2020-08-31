Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус

З початком нового навчального року, який розпочнеться традицыйно 1 вересня, в карантинних умовах школи почнуть роботу за новими правилами. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" . повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Так, Степанов повідомив, що діти з 1 по 4 клас не зобов'язані носити маски в школах, проте повинні дотримуватися максимальноъ дистанціъ.

"У тому числі ми брали до уваги своє спілкування з нашими міжнародними експертами, спілкування з фахівцями ВООЗ, з різними країнами, наш досвід, який є", - сказав міністр.

Він пояснив, що маленьких дітей "складніше одягнути в маски". Крім того, вони "мають зовсім інший відсоток захворюваності" - рідше заражаються коронавірусом.

"Знову ж таки, щоб поєднати нормальне життя, з одного боку, а з іншого - безпечні умови навчання, то ми прийшли до такого висновку", - підкреслив глава МОЗ.

Також Степанов зазначив, що для старших і молодших класів можна відкрити різні входи.

"Ми чітко сказали, як нам треба максимально розвести учнів, щоб не було скупчень. Кожна школа має кілька входів і виходів. Давайте їх відкриємо і скажемо, що старші класи заходять в цей вхід, молодші класи - в цей вхід", - додав він.

Степанов також нагадав про рекомендації Міністерства охорони здоров'я змінити час початку уроків.

"Буквально 15 хвилин, але вони вже будуть впливати на скупчення людей, тобто її буде", - пояснив він.

Що стосується процесу харчування, то, як підкреслив Степанов, в кожній школі має бути їдальня і діти мають харчуватися.

"Але ми не можемо зараз в нашій новій реальності дозволити собі шведський стіл" , - зазначив він.

Міністр додав, що на уроках учні могли б не користуватися масками, а надягати їх тільки на перервах.

"І просто батьки заради здоров'я своєї дитини, щоб вона не захворіла, покладіть їй масочку", - сказав керівник Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляли Українськi Новини, в МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання.

Також в Київській міській державній адміністрації заявили, що якщо вчитель заразиться коронавірусом, то школу можуть закрити.

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