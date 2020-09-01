Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ

Сьогодні, 1 вересня, в Україні починається навчання. Однак школи не працюватимуть в містах або районах, де встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. У Міністерстві охорони здоров'я вирішили нагадати батькам про безпечне перебування дітей у школі. Відповідна інфографіка опублікована в Facebook МОЗ. Нагадування для батьків забезпечте дітей 5-11 класів засобами індивідуального захисту (1-4 клас маски не обов'язкові); спілкуйтеся з дітьми на території освітнього закладу, але не заходьте всередину; залишайте дитину вдома при перших ознаках ГРВІ; стежте за дотриманням правил особистої гігієни дитиною. Навчання в школах в умовах коронавірусу. Інфографіка: МОЗ Повний список рекомендацій можна подивитися тут. Як повідомляли Українські Новини, у Київській міській державній адміністрації заявили, що якщо вчитель заразиться коронавірусом, то школу можуть закрити. Раніше в Міносвіти розповіли, як працюватимуть шкільні їдальні з 1 вересня. Крім того, які правила введуть у школах через коронавірус.