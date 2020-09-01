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01 вересня 2020, вівторок, 07:07 8
Суспільство 2020-09-01T07:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ

Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ

Валерия Драгомирова
Школа, МОЗ, Навчання, навчання в школі, Коронавірус, Рекомендації МОЗ
Школярі. Фото: pixabay
Школярі. Фото: pixabay

Сьогодні, 1 вересня, в Україні починається навчання. Однак школи не працюватимуть в містах або районах, де встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. У Міністерстві охорони здоров'я вирішили нагадати батькам про безпечне перебування дітей у школі. 

Відповідна інфографіка опублікована в Facebook МОЗ. 


Нагадування для батьків

  • забезпечте дітей 5-11 класів засобами індивідуального захисту (1-4 клас маски не обов'язкові);
  • спілкуйтеся з дітьми на території освітнього закладу, але не заходьте всередину;
  • залишайте дитину вдома при перших ознаках ГРВІ;
  • стежте за дотриманням правил особистої гігієни дитиною.
       

Навчання в школах в умовах коронавируса. Інфографіка: МОЗНавчання в школах в умовах коронавірусу. Інфографіка: МОЗ

Повний список рекомендацій можна подивитися тут

Як повідомляли Українські Новини, у Київській міській державній адміністрації заявили, що якщо вчитель заразиться коронавірусом, то школу можуть закрити.

Раніше в Міносвіти розповіли, як працюватимуть шкільні їдальні з 1 вересня

Крім того, які правила введуть у школах через коронавірус

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