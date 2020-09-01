Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує подальше продовження карантину після продовження до листопада. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню The Page, передають Українські Новини.

"Зараз ми продовжили карантин фактично до початку листопада. Очевидно, що він буде продовжений і далі. Не дивлячись на ті показники, які у нас зараз є, у вересні-жовтні буде досить напружена мить із проходженням чергової хвилі коронавірусу. Тут важливо правильно підготувати медичну систему, лікарів, обладнання, лікарні, підвести кисень до ліжок. Це один з елементів сучасних протоколів лікування. Це важливі речі ", - сказав він.

На цей час понад 160 вакцин у роботі в різних компаніях і країнах, з них понад 30 проходять фінальну стадію клінічних випробувань. За оцінками експертів, з лютого по травень з'являться комерційні партії перших вакцин і ефективних ліків.

"Сьогодні в Україні протоколи лікування і ліки українських виробників дозволяють нам не допускати важких стадій, і у нас летальність від коронавірусу зменшується. Якщо на початку летальність була 3%, потім 2,5%, то зараз вже 2,2%. Вона продовжує зменшуватися. Це показник роботи наших лікарів, показник ефективності протоколів ", - сказав Шмигаль.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні початок нового навчального року може призвести до зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Також ми розповідали, які правила введуть в школах через коронавірус.

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