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01 вересня 2020, вівторок, 13:18 9
Суспільство 2020-09-01T15:15:03+03:00
Українські Новини
У Києві істотно впала захворюваність на коронавірус

У Києві істотно впала захворюваність на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

31 серпня в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася у порівнянні з попередньою добою на 176 осіб до 13 546, померлих - на 5 до 213.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Друзі! У 176 жителів столиці виявили коронавірус за минулу добу. П'ятеро людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 213 киян. На сьогодні в столиці вже 13 546 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Так, захворіла 101 жінка у віці від 18 до 86 років, 62 чоловіки у віці від 19 до 93 років, 9 дівчаток від 2 до 13 років і 4 хлопчика від 4 до 16 років.

Також захворіли 11 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 34 пацієнта, інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільша кількість випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 27, в Солом'янському - 26, в Деснянському - 25.

Як повідомляли Українськi Новини, за минулу добу МОЗ збільшило на 60% кількість проведених тестів на коронавірус.

Тим часом 31 серпня в Україні смертність від коронавірусу збільшилася вдвічі, а захворюваність трохи впала.

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