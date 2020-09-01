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01 вересня 2020, вівторок, 09:30 13
Суспільство 2020-09-01T11:45:02+03:00
Українські Новини
Смертність від коронавірусу зросла вдвічі, а захворюваність почала падати

Смертність від коронавірусу зросла вдвічі, а захворюваність почала падати

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У понеділок, 31 серпня, кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 2 088 до 123 303, кількість померлих від захворювання – на 48 осіб до 2 605. Так, захворюваність впала на 2,5%, а кількість нових летальних випадків збільшилася на 60%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, за станом на ранок 1 вересня в Україні зареєстровано 123 303 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 605 летальних, 57 802 особи одужали.

За добу зафіксовано 2 088 нових випадків захворювання, одужали 688 осіб, померло 48 осіб.

Таким чином, 31 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужалих - 2 088 проти 688.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужалих і померлих) на ранок 1 вересня склала 62 896 осіб, що на 2,2% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (14 703), в Києві (13 546) та Чернівецькій області (10 420).

В Івано-Франківській області зафіксовано 9 348 випадків коронавірусної інфекції, в Харківській - 9 338 випадків, в Рівненській - 9 269, в Закарпатській - 7 600, у Одеській - 7 494, у Тернопільській - 6 194, у Київській - 5 755, у Волинській - 5 523, у Вінницькій - 4 044, у Житомирській - 3 382, ​​у Хмельницькій - 2 519, у Дніпропетровській - 2 398 випадків.

1 941 випадок виявлено у Чернігівській області, 1 627 випадків - в Запорізькій, 1 594 випадки - в Черкаській, 1 532 випадки - в Сумській, 1 448 випадків - в Донецькій, 1 284 випадки - в Миколаївській, 816 випадків - в Кіровоградській, 808 випадків - в Полтавській, 400 випадків - в Херсонській і 320 випадків - в Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, МОЗ віднесло Сербію до країн "зеленої зони", а Хорватію – до "червоно зони" епідемічної небезпеки.

Тим часом 29 регіонів в Україні віднесені до "червоної" карантинної зони, однак Київ залишається у "жовтій".

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