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31 серпня 2020, понеділок, 12:42 16
Суспільство 2020-08-31T13:45:03+03:00
Українські Новини
У Києві за добу у 2,5 рази збільшилася захворюваність на коронавірус

У Києві за добу у 2,5 рази збільшилася захворюваність на коронавірус

Анна Рудык
коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, карантинні зони
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Коронавірус. Фото: Depositphotos

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 30 серпня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 277 осіб до 13 370, померлих - на 6 до 208.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 277 осіб. Серед них 17 дітей. Шість хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 208 киян. На сьогодні в столиці вже 13 370 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.

За минулу добу захворіли 138 жінок у віці від 18 до 88 років, 122 чоловіка у віці від 18 до 77 років, 12 дівчаток від 2 до 17 років і 5 хлопчиків від 8 років до 13.

У тому числі захворіли 9 медиків.

У лікарні столиці госпіталізовано 32 пацієнти, інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Вилікувались за минулу добу 20 осіб.

Всього коронавірус подолали 4 339 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Деснянському районі - 63, Дарницькому - 38, Оболонському та Солом'янському - по 33 випадки.

Як повідомляли Українськi Новини, за добу кількість тестів на коронавірус зменшилася майже на третину.

Також Українськi Новини писали, які регіони віднесені до "червоній" зони.

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