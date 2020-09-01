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01 вересня 2020, вівторок, 11:30 8
Суспільство 2020-09-01T12:15:01+03:00
Українські Новини
За добу МОЗ на 60% збільшив кількість тестів на коронавірус

За добу МОЗ на 60% збільшив кількість тестів на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, тести на коронавірус, ПЛР-тести, Тестування на коронавірус, тести на антитіла до коронавірусу, ІФА-тести
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У понеділок, 31 серпня, було проведено 22 627 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 60,4% більше в порівнянні з попередньою добою, і 19 441 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що в 4, 8 рази більше в порівнянні з 30 серпня.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в загальному було проведено 42 068 тестувань, з них 22 627 методом ПЛР, а також 19 441 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 572 907 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 1 вересня надійшло 2 379 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 184 031 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні 31 серпня кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 2 088 до 123 303, кількість померлих від захворювання – на 48 осіб до 2 605.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я віднесло Сербію до країн "зеленої зони" з поширення коронавірусної хвороби COVID-19, а Хорватію до країн "червоної зони".

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