За добу МОЗ на 60% збільшив кількість тестів на коронавірус

У понеділок, 31 серпня, було проведено 22 627 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 60,4% більше в порівнянні з попередньою добою , і 19 441 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що в 4, 8 рази більше в порівнянні з 30 серпня.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в загальному було проведено 42 068 тестувань, з них 22 627 методом ПЛР, а також 19 441 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 572 907 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 1 вересня надійшло 2 379 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 184 031 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні 31 серпня кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 2 088 до 123 303, кількість померлих від захворювання – на 48 осіб до 2 605.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я віднесло Сербію до країн "зеленої зони" з поширення коронавірусної хвороби COVID-19, а Хорватію до країн "червоної зони".

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