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13 серпня 2020, четвер, 05:45 7
Фінанси 2020-08-13T06:45:03+03:00
Українські Новини
Пенсії в Україні: як зміняться виплати після позачергового підвищення "мінімалки"

Пенсії в Україні: як зміняться виплати після позачергового підвищення "мінімалки"

Надежда Комендантова
підвищення пенсій, Пенсійний фонд, пенсія
Пенсія. Фото: dengi.ua
Пенсія. Фото: dengi.ua

Доходи українців у цьому році можуть зрости трохи більше, ніж було заплановано раніше. Так, 6 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонується підвищити мінімальну зарплату з 1 вересня до 5000 грн. Цей законопроєкт буде розглянутий на позачерговій сесії до кінця серпня

Як пише "Сьогодні", розмір пенсій прямо не пов'язаний зі зростанням мінімальної зарплати. Мінімальна пенсія обчислюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму. А цей показник підвищувати додатково до того, що заплановано в держбюджеті на цей рік, поки не припускають. Пенсії нових пенсіонерів прив'язані до середньої зарплати по країні, однак індексація проводиться раз на рік.

Так що в цьому році "позапланового" зростання пенсій для більшості пенсіонерів, швидше за все, не передбачається. Однак наступного року в бюджеті, очевидно, буде закладено підвищення пенсій, як мінімум, відповідне зростання мінімальних зарплат. Справа в тому, що міжнародні нормативи вимагають забезпечувати пенсіонерам виплати на рівні не нижче ніж 40% від мінімальної зарплати. В Україні це співвідношення намагаються майже дотримуватися, хоча б, не збільшувати розрив.

Так, в січні мінімальна зарплата підвищилася до 4723 грн, а мінімальна пенсія - до 1638 грн, що становило 34,7% від мінімальної зарплати. У липні, після збільшення прожиткового мінімуму, мінімальна пенсія зросла до 1712 грн, це 36,2% від мінімальної зарплати. А на 1 грудня цього року заплановано чергове підвищення прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальних пенсій. Пенсіонери отримуватимуть мінімум тисяча сімсот шістьдесят дев'ять грн. Якби мінімальні зарплати не зросли, це становило б 37,5% від їх розміру. Але якщо законопроєкт, поданий президентом, буде прийнятий і зарплати зростуть мінімум до 5000 грн, груднева мінімальна пенсія становитиме тільки 35,4% від мінімальної зарплати.

Як виросли пенсії в Україні з 1 липня. Інфографіка: Пенсійний кур'єрЯк зросли пенсії в Україні з 1 липня. Інфографіка: Пенсійний кур'єр

Про те, що прожитковий мінімум і пенсії в 2021 році планується підвищити, вже заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Ми максимально швидкими темпами хочемо підвищити прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність ... На наступний рік ми б хотіли зробити прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, 2100 гривень. Тобто, не 1769 гривень, що буде на грудень, прожитковий, а збільшений більш ніж на 300 гривень. Але це наші прогнозні розрахунки", - сказала вона.

При цьому, за словами міністра, для людей від 65 років за наявності стажу 30 років у жінок і 35 років у чоловіків мінімальна пенсія має становити 2400 гривень, а з липня (якщо мінімальна зарплата зросте до 6500 грн) - 2600 грн. Крім того, в березні 2021 року має бути проведена індексація всіх пенсій.

Нагадаємо, підвищені пенсії сім'ям загиблих АТОшників почнуть виплачувати з вересня.

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