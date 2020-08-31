Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити

За минулу добу, 30 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 141 до 121 215, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 30 осіб до 2 557 порівняно з попередньою добою, 29 серпня. збільшилася на 2, 2%, нових летальних випадків - зменшилася на 14,3%. Так, кількість хворих на коронавірус

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 31 серпня в Україні зареєстровано 121 215 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 557 летальних, 57 114 осіб одужали.

За добу зафіксовано 2 141 новий випадок захворювання, одужали 380 осіб, померло 30 осіб.

Таким чином, 30 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж одужали - 2 141 проти 380.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужали і померлии) на ранок 31 серпня становила 61 544 особи, що на 2,9% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (14 510), в Києві (13 370) та Чернівецькій області (10 303).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3993 випадки;

Волинська область — 5471 випадок;

Дніпропетровська область — 2349 випадків;

Донецька область — 1418 випадків;

Житомирська область — 3302 випадки;

Закарпатська область — 7516 випадків;

Запорізька область — 1596 випадків;

Івано-Франківська область — 9179 випадків;

Кіровоградська область — 814 випадків;

м. Київ — 13 370 випадків;

Київська область — 5669 випадків;

Львівська область — 14 510 випадків;

Луганська область — 315 випадків;

Миколаївська область — 1252 випадки;

Одеська область — 7283 випадки;

Полтавська область — 789 випадків;

Рівненська область — 9182 випадки;

Сумська область — 1470 випадків;

Тернопільська область — 6014 випадків;

Харківська область — 9076 випадків;

Херсонська область — 396 випадків;

Хмельницька область — 2481 випадок;

Чернівецька область — 10 303 випадки;

Черкаська область — 1573 випадки;

Чернігівська область — 1894 випадки.

Кількість хворих на коронавірус станом на 31 серпня. Інфографіка: МОЗ

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