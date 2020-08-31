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31 серпня 2020, понеділок, 09:30 15
Суспільство 2020-08-31T10:45:02+03:00
Українські Новини
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити

Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Кількість хворих за добу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

За минулу добу, 30 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2, 2%, нових летальних випадків - зменшилася на 14,3%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 141 до 121 215, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 30 осіб до 2 557 порівняно з попередньою добою, 29 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 31 серпня в Україні зареєстровано 121 215 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 557 летальних, 57 114 осіб одужали.

За добу зафіксовано 2 141 новий випадок захворювання, одужали 380 осіб, померло 30 осіб.

Таким чином, 30 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж одужали - 2 141 проти 380.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужали і померлии) на ранок 31 серпня становила 61 544 особи, що на 2,9% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (14 510), в Києві (13 370) та Чернівецькій області (10 303).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3993 випадки;
  • Волинська область — 5471 випадок;
  • Дніпропетровська область — 2349 випадків;
  • Донецька область — 1418 випадків;
  • Житомирська область — 3302 випадки;
  • Закарпатська область — 7516 випадків;
  • Запорізька область — 1596 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9179 випадків;
  • Кіровоградська область — 814 випадків;
  • м. Київ — 13 370 випадків;
  • Київська область — 5669 випадків;
  • Львівська область — 14 510 випадків;
  • Луганська область — 315 випадків;
  • Миколаївська область — 1252 випадки;
  • Одеська область — 7283 випадки;
  • Полтавська область — 789 випадків;
  • Рівненська область — 9182 випадки;
  • Сумська область — 1470 випадків;
  • Тернопільська область — 6014 випадків;
  • Харківська область — 9076 випадків;
  • Херсонська область — 396 випадків;
  • Хмельницька область — 2481 випадок;
  • Чернівецька область — 10 303 випадки;
  • Черкаська область — 1573 випадки;
  • Чернігівська область — 1894 випадки.

Кількість хворих на коронавірус станом на 31 серпня. Інфографіка: МОЗКількість хворих на коронавірус станом на 31 серпня. Інфографіка: МОЗ

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Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити
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