Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити

За минулу добу, 30 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2, 2%, нових летальних випадків - зменшилася на 14,3%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 141 до 121 215, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 30 осіб до 2 557 порівняно з попередньою добою, 29 серпня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 31 серпня в Україні зареєстровано 121 215 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 557 летальних, 57 114 осіб одужали. За добу зафіксовано 2 141 новий випадок захворювання, одужали 380 осіб, померло 30 осіб. Таким чином, 30 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж одужали - 2 141 проти 380. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужали і померлии) на ранок 31 серпня становила 61 544 особи, що на 2,9% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (14 510), в Києві (13 370) та Чернівецькій області (10 303). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 3993 випадки; Волинська область — 5471 випадок; Дніпропетровська область — 2349 випадків; Донецька область — 1418 випадків; Житомирська область — 3302 випадки; Закарпатська область — 7516 випадків; Запорізька область — 1596 випадків; Івано-Франківська область — 9179 випадків; Кіровоградська область — 814 випадків; м. Київ — 13 370 випадків; Київська область — 5669 випадків; Львівська область — 14 510 випадків; Луганська область — 315 випадків; Миколаївська область — 1252 випадки; Одеська область — 7283 випадки; Полтавська область — 789 випадків; Рівненська область — 9182 випадки; Сумська область — 1470 випадків; Тернопільська область — 6014 випадків; Харківська область — 9076 випадків; Херсонська область — 396 випадків; Хмельницька область — 2481 випадок; Чернівецька область — 10 303 випадки; Черкаська область — 1573 випадки; Чернігівська область — 1894 випадки. Кількість хворих на коронавірус станом на 31 серпня. Інфографіка: МОЗ Раніше Українськi Новини писали, які регіони віднесені до "червоній" зоні . Також в МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання.