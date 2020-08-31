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31 серпня 2020, понеділок, 23:07 6
Суспільство 2020-08-31T23:45:01+03:00
Українські Новини
Степанов розповів, де 1 вересня діти не підуть в школу

Степанов розповів, де 1 вересня діти не підуть в школу

Валерия Драгомирова
Школа, Карантин, МОЗ, Максим Степанов, Навчання, Карантин в школах, червона зона
Школа на карантині. Фото: Pixabay
Школа на карантині. Фото: Pixabay

Навчання в школах 21-й територіальної одиниці "червоної зони" з 1 вересня проводитися не буде до виходу цих територіальних одиниць з "червоної зони".

Про це в ефірі телеканалу "Україна-24" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"1 вересня школа починається, але не скрізь. У тих регіонах, де червоний рівень епіднебезпеки, а це 21 територіальна одиниця, там навчання, в тому числі і в школах, не проводитиметься до того часу, поки є відповідний "червоний рівень" небезпеки", — сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Степанов повідомив, що відповідальність за наявність у медпунктах шкіл антисептиків і засобів індивідуального захисту несуть керівники та засновники навчального закладу.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондрієвський заявляє, що всі школи Києва готові до початку нового навчального року 1 вересня і забезпечені всіма необхідними засобами дезінфекції на 3 місяці.

Крім того, варто чекати великого спалаху коронавірусу після початку навчального року. 

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