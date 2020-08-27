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27 серпня 2020, четвер, 15:28 126
Суспільство 2020-08-27T15:58:49+03:00
Українські Новини
У Кличка повідомили, що з 1 вересня діти навчатимуться в усіх школах Києва

У Кличка повідомили, що з 1 вересня діти навчатимуться в усіх школах Києва

Павло Твердохліб
Карантин, КМДА, Валентин Мондриївський, 1 вересня, Олена Фіданян
Спеціалізована школа №47 м. Києва. Фото: kyivcity.gov.ua
Спеціалізована школа №47 м. Києва. Фото: kyivcity.gov.ua

Столиця починає новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі, але в нових умовах. Як саме, разом із представниками ЗМІ виконуючий обов'язки першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський та директор Департаменту освіти і науки Олена Фіданян перевірили на прикладі спеціалізованої школи №47.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Валентин Мондриївський зауважив, що були розроблені нові правила відвідування шкіл та алгоритм дій у разі виявлення хворої дитини.

"Школи Києва готові працювати у нових реаліях. Кожний ранок буде починатися з вимірювання температури учням та працівникам і продовжуватися 5-ти хвилинками здоров’я", – зазначив Валентин Мондриївський.

За його словами, змінено графіки приходу дітей до школи, відкрито додаткові входи, розроблені напрямки руху учнів та збільшено час на перерви між уроками.

"Київ першим розробив та затвердив Регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн гривень на усі необхідні дезінфікуючі засоби для безпеки учнів та працівників. Ми обов’язково повернемось до звичайного життя, без карантинних обмежень. Зараз розпочинаємо навчальний рік у зрозумілому для суспільства режимі навчання, але ми готові до будь-яких змін в епідемічній ситуації міста. Безпека дітей найголовніше", – сказав Валентин Мондриївський.

Він додав, що розроблено декілька сценаріїв організації освітнього процесу у закладах освіти столиці, до яких готується місто. У тому числі розглядається і застосування змішаної форми навчання – очної та дистанційної. Кожний заклад освіти в умовах карантинних обмежень має обрати свою модель навчання та бути готовим до викликів пандемії.

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