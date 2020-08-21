Що значить для області бути в "червоній зоні": список карантинних обмежень

За результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 регіонів, у тому числі Чернівці, віднесені до "червоної зони", Київ залишився в "жовтій", хоча частину його області переводять у "помаранчеву".

Що значить для області, коли її відносять до "червоної зони" та які це передбачає карантинні обмеження?

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій значно розширила червону зону карантину в Україні та рішення комісії набере чинності 24 серпня.

Що заборонено в червоній зоні:

забороняється робота громадського транспорту;

відвідування навчальних установ;

діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрі,в магазинів.

Які області віднесли до червоної зони з 24 серпня:

місто Коломия,

Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог,

Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці,

Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

Нові епідемічні рівні в Україні встановили на 14 днів.

Роз'яснення від МОЗ про епідемічні рівні в Україні. Фото: facebook.com/moz.ukr

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

3 серпня діє поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву "і" червону "зони в залежності від епідемічної ситуації.

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