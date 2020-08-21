Що значить для області бути в "червоній зоні": список карантинних обмежень

За результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 регіонів, у тому числі Чернівці, віднесені до "червоної зони", Київ залишився в "жовтій", хоча частину його області переводять у "помаранчеву". Що значить для області, коли її відносять до "червоної зони" та які це передбачає карантинні обмеження? Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій значно розширила червону зону карантину в Україні та рішення комісії набере чинності 24 серпня. Що заборонено в червоній зоні: забороняється робота громадського транспорту; відвідування навчальних установ; діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрі,в магазинів. Які області віднесли до червоної зони з 24 серпня: місто Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області. Нові епідемічні рівні в Україні встановили на 14 днів. Роз'яснення від МОЗ про епідемічні рівні в Україні. Фото: facebook.com\/moz.ukr Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої". 3 серпня діє поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву "і" червону "зони в залежності від епідемічної ситуації.