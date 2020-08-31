У МОЗ розповіли, чи слід чекати на спалах коронавірусу після початку навчання

З 1 вересня діти навчатимуться в школах в умовах коронавірусу . Міністр охорони здоров'я Максим Степанов перерахував обов'язкові рекомендації і розповів, чи чекати на спалах Covid-19 після початку навчального року.

Про це він повідомив у ефірі каналу "Україна 24".



"У нас чітко виписані правила щодо відвідування їдалень, і ми не ставили такої заборони (мова йде про те, що не можна всім, крім старшокласників — ред.). Заборонено шведський стіл. Це чітко виписано в наших рекомендаціях, що діти повинні бути чітко розмежовані і щоб не перетиналися різні вікові групи, щоб було не більш ніж 4 людини за одним столом, щоб дотримувалася дистанція, щоб всі працівники їдальні були одягнені в захисні маски, рукавички. Такі епідеміологічні заходи", — сказав він.

Також Степанов розповів, які ще норми рекомендує МОЗ.

"Обов'язково потрібно провітрювати приміщення протягом 10 хвилин. Ми не робили заборони, що всі діти повинні обов'язково вийти з класу (на час провітрювання — ред.), Але на перерві вони все одно виходять. Мити руки потрібно після кожної зміни — це правда, ми це рекомендуємо. Але у виконанні кожної рекомендації повинен бути здоровий глузд. після уроку потрібно мити руки, тому що дитина торкається до різних поверхонь. Але це не означає, що вчитель після уроку повинен брати 30 дітей, заводити в туалет і змушувати мити руки", — сказав він.



Степанов розповів, чи варто чекати великого спалаху після початку навчального року.

"Для прикладу, ми в червні відкрили дошкільні установи. Діти пішли в садочки, і ми не бачили великих спалахів. Чи не бачили їх і після проведення ЗНО, це вже були старші класи. Я впевнений, що проведення ЗНО відбулося з урахуванням всіх встановлених правил. Звичайно, ми не можемо посадити дітей в клітку, і в цьому немає необхідності. Потрібно просто виконувати всі прості рекомендації", — сказав він.



Як повідомляли Українські Новини, весь клас відправлять на 14-денну самоізоляцію, якщо хоча б один учень захворіє на коронавірус.



Крім того, за якими правилами запрацюють школи з 1 вересня.

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