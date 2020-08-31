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31 серпня 2020, понеділок, 17:53 6
Економіка 2020-08-31T18:45:01+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився

Курс гривні на міжбанку знизився

Валерия Драгомирова
Курс, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок, курс на міжбанку, курс гривні на міжбанку
Долар.
Долар.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження в п'ятницю на рівні 27,48 UAH/USD, в понеділок знизився на 6 коп. до 27,54 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,49-27,52 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,55-27,58 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,52-27,55 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,00% з 23,74 UAH/USD до 27,54 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 вересня, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.


Також  як змінювався курс гривні офіційний курс гривні з 25 по 31 серпня.

Тим часом  курс долара для платіжних карток на початку тижня впав. Середній курс купівлі євро для платіжних карток підвищився на 13,86 коп. до 32,1631 UAH/EUR. 

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