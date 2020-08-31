Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження в п'ятницю на рівні 27,48 UAH/USD, в понеділок знизився на 6 коп. до 27,54 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,49-27,52 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,55-27,58 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,52-27,55 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,00% з 23,74 UAH/USD до 27,54 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 вересня, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.



Також як змінювався курс гривні офіційний курс гривні з 25 по 31 серпня.



Тим часом курс долара для платіжних карток на початку тижня впав. Середній курс купівлі євро для платіжних карток підвищився на 13,86 коп. до 32,1631 UAH/EUR.

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