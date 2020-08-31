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31 серпня 2020, понеділок, 10:27 14
Фінанси 2020-08-31T12:30:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро на початку тижня подорожчали. Курс валют на 31 серпня

Долар і євро на початку тижня подорожчали. Курс валют на 31 серпня

Александр Савич
Курс валют, Гривня, курс гривні до долара
Долар і гривня. Укрфото
Долар і гривня. Укрфото

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків продовжує зростати і станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 28 серпня на 1,29 коп. до 27,6303 UAH / USD, курс купівлі знизився на 0,40 коп. до 27,3481 UAH / USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 8,10 коп. до 32,2090 UAH / EUR, курс продажу підвищився на 14,40 коп. до 32,8297 UAH / EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,3481 27,6303 32,2090 32,8297 3,33 3,83
Максимальний 27,4800 27,7500 32,5000 33,0900 3,66 5,00
Мінімальний 27,0000 27,5200 31,8900 32,6000 2,30 3,67

Як повідомляли Українські Новини, Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій з терміном погашення у 2020 році на $ 328,8 млн.

Також як змінювався курс гривні офіційний курс гривні з 25 по 31 серпня.

Крім того, Україна 30 липня оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігаціями) на суму 2 млрд доларів.

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