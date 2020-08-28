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  • Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій з терміном погашення у 2020 році на $328,8 млн
28 серпня 2020, пʼятниця, 10:27 4
Економіка 2020-08-28T11:00:02+03:00
Українські Новини
Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій з терміном погашення у 2020 році на $328,8 млн

Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій з терміном погашення у 2020 році на $328,8 млн

Анна Рудык
Мінфін, єврооблігації, Мінфін України
Долар
Долар

Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій з терміном погашення в 2020 році на 328,8 млн доларів.

Про це сказано в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Україна збільшила на 328,790 млн доларів суму в зверненні єврооблігацій з процентною ставкою 7,75% і погашенням 1 вересня 2020 року, загальна непогашена сума яких становила 1,36 мільярдів доларів США.

JP Morgan виступив єдиним покупцем і лід-менеджером угоди.

Залучені кошти будуть використані для завершення розрахунків за активної операції з управління боргом, яка полягала у викупі на відкритому ринку державних деривативів (ВВП-варантів) в 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, Україна 30 липня оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігаціями) на суму 2 млрд доларів.

Раніше, 24 липня, Україна розмістила єврооблігації на $2 млрд.

Також наприкінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

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