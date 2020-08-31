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31 серпня 2020, понеділок, 21:00 6
Суспільство 2020-08-31T21:45:01+03:00
Українські Новини
Вдарить пекельна спека, а місцями - дощі з градом. Прогноз погоди на 1 вересня

Вдарить пекельна спека, а місцями - дощі з градом. Прогноз погоди на 1 вересня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, точний прогноз погоди
Дощ. Фото:cont.ws
Дощ. Фото:cont.ws

В той час, як рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку, а також оголосили штормове попередження для західних областей, за прогнозом погоди на 1 вересня в Києві невелика хмарність, вітер східний, 5-10 м/с, без опадів. Температура повітря вдень +30... +32 градуси, вночі +17...+ 19 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень місцями сильний дощ, гроза, місцями град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, вдень місцями сильний дощ, температура вночі +9 ... + 14 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, вдень місцями сильний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, вдень місцями сильний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, вдень місцями сильний дощ, температура вночі +15 ... + 17 градусів, вдень + 23 ... + 25 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +30...+35 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +31...+36 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +31...+36 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.

31 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+25 градусів, в Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини,  Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав попередній прогноз погоди на осінь 2020.

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