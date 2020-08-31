Вдарить пекельна спека, а місцями - дощі з градом. Прогноз погоди на 1 вересня

Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00

Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 10:30

"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри 16:58

Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростати 09:30