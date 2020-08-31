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31 серпня 2020, понеділок, 15:40 9
Суспільство 2020-08-31T16:45:03+03:00
Українські Новини
На заході України оголосили штормове попередження

На заході України оголосили штормове попередження

Елена Новикова
Погода, дснс, штормове попередження
Гроза. Фото: Денис Драгоміров
Гроза. Фото: Денис Драгоміров

У вівторок, 1 вересня, в західних областях оголошено штормове попередження після того, як в останній день літа, 31 серпня, в більшості регіонів України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, повідомляється, що 1 вересня в західних областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. Також вранці і вдень в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях значні дощі (I рівень небезпеки).

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав попередній прогноз на осінь.

В понеділок, 31 серпня в Києві мінлива хмарність , без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +31...+33 градуси. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27 ... + 33 градуси. На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +13 ... +19 градусів, вдень +28 ... + 34 градуси.

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому  стихія вируватиме все

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