підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 серпня 2020, понеділок, 10:00 15
Суспільство 2020-08-31T12:30:03+03:00
Українські Новини
Аномальна спека в Україні. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку

Аномальна спека в Україні. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку

Анна Рудык
дснс, Аномальна спека, спека, Пожежонебезпека
Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

В більшості областей України в останній день літа, 31 серпня, за прогнозом погоди, через високу температуру повітря очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзсичайних ситкацій (ДСНС). 

Так, повідомляється, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться майже в усіх областях України.

"31 серпня в південних, східних, більшості центральних, Сумській області та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок, 31 серпня в Києві мінлива хмарність , без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +31...+33 градуси. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27 ... + 33 градуси. На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +13 ... +19 градусів, вдень +28 ... + 34 градуси.

Раніше синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому  стихія вируватиме все частіше.

Більше новин про: дснс Аномальна спека спека Пожежонебезпека

Аномальна спека з нюансами: синоптик дала прогноз ...
Через спеку в Україні рятувальники попередили про ...
В Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі...
Рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебе...
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020
Новини
Фонд Ріната Ахметова провів традиційний тренінг для благодійного середовища 13:00
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
У Києві за добу у 2,5 рази збільшилася захворюваність на коронавірус 12:42
Ексголова НКРЕКП Вовк буде знятий з розшуку автоматично після закриття справи "Роттердам+", - джерело 12:31
У Раді зафіксовано 30 випадків інфікування коронавірусом, - Разумков 12:22
більше новин
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
Хустини від ZINAIDA будуть презентувати на UFW 11:11
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
У МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання 12:04
більше новин
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити 09:30
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 10:30
Перерахунок зарплат в Україні. Кому чекати найбільшого підвищення 05:30
більше новин
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok