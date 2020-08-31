Аномальна спека в Україні. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку

В більшості областей України в останній день літа, 31 серпня, за прогнозом погоди, через високу температуру повітря очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзсичайних ситкацій (ДСНС).

Так, повідомляється, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться майже в усіх областях України.

"31 серпня в південних, східних, більшості центральних, Сумській області та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок, 31 серпня в Києві мінлива хмарність , без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +31...+33 градуси. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27 ... + 33 градуси. На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +13 ... +19 градусів, вдень +28 ... + 34 градуси.

Раніше синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому стихія вируватиме все частіше.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини