Після антирекорду захворюваність коронавірусом в Україні знизилася

29 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 096 до 119 074, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 35 осіб до 2 527 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків скоротилася на 15, 5%, нових летальних випадків - зменшилася на 14,6%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 30 серпня в Україні зареєстровано 119 074 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 527 летальних, 56 734 особи одужали.

За добу зафіксовано 2 096 нових випадків захворювання, видужало 596 осіб, померло 35 осіб.

Таким чином, 29 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж осіб, які одужали - 2 096 проти 596.

Кількість активних хворих (хворі без урахування осіб, які одужали, і померлих) на ранок 30 серпня становила 59 813 осіб, що на 2,5% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (14 356), в Києві (13 093) та Чернівецькій області (10 145).

У Рівненській області зафіксовано 9 098 випадків коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 9 014 випадків, в Харківській - 8 889, в Закарпатській - 7 456, в Одеській - 7 094, у Тернопільській - 5 865, у Київській - 5 580, у Волинській - 5 417, у Вінницькій - 3 948, у Житомирській - 3 213, у Хмельницькій - 2 402, у Дніпропетровській - 2 306 випадків.

1 777 випадків виявлено в Чернігівській області, 2 306 випадків - в Запорізькій, 1 538 випадків - в Черкаській, 1 456 випадків - в Сумській, 1 416 випадків - в Донецькій, 1 169 випадків - в Миколаївській, 810 випадків - в Кіровоградській, 770 випадків - в Полтавській, 392 випадки - в Херсонській і 312 випадків - в Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, 29 регіонів віднесені до "червоної" зони, Київ залишився у "жовтій".

Раніше повідомлялося про те, які обмеження введені в кожній з карантинних зон у Україні.

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