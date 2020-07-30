Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ

Першого президента України Леоніда Кравчука (1991-1994) президент Володимир Зеленський призначив замість колишнього Президента Леоніда Кучми (1994-2005 роки) главою української делегації в Тристоронньої контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія)

Про це йдеться в указі №302 та розпорядження №424 від 30 липня, передають Українські Новини.

Кравчук буде представляти Україну в ТКГ на громадських засадах.

Офіс президента підкреслює, що у нього, як у колишнього глави держави, є досвід, необхідний для участі в переговорному процесі такого рівня.

Також Офіс запевняє, що Кравчук активно пояснювати українському суспільству рішення, які обговорюються і приймаються в ТКГ.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня Кучма вирішив припинити роботу в ТКГ.

Він представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 року знову очолив українську делегацію на переговорах у Мінську (Білорусь).

Раніше Данілов запевнив, що вихід Кучми з ТКГ насамперед пов'язане з його віком (9 серпня йому виповниться 82 роки).