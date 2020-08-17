Кравчук каже, що "особливого статусу" Донбасу в Конституції не буде

Новопризначений глава української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія), колишній Президент (1991-1994) Леонід Кравчук виключає закріплення так званого "особливого статусу" Донбасу в Конституції .

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Сегодня", передають Українські Новини.

" У нас є Конституція, є закони, які узгоджувалися з міжнародним правом. Якщо Росія дійсно вважає, і це серйозно, щоб ми внесли зміни в Конституцію, то я задаю через вас таке питання: яким чином демократична країна, а ми точно йдемо по шляху демократії, може прийти в парламент і сказати, що ви повинні проголосувати за це " , - сказав він.

Він пояснив, що фракції "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина", а також частина фракції "Слуга народу" не голосуватимуть.

"Я вже не кажу, що змістовно це не в'яжеться ні з якими міжнародними документами. Конституція - це внутрішній Основний документ України. Це практично неможливо. Вони знають, що такі рішення приймаються Верховною Радою. ВР - демократична структура, демократичний орган в українській державі. і 450 депутатів мають право кожен на свою позицію і свою думку, і голосувати так, як велить внутрішній стан і орієнтують виборці " , - додав Кравчук.

За його словами, зараз в парламенті "навіть близько немає" голосів за зміну Конституції.

"Ви вимагаєте того, що Україна не може виконати. У нас в ВР - не солдат, яким можна сказати" вперед ", і вони все йдуть. Якщо вони не почують нас, значить вони не хочуть нас почути" , - підкреслив Кравчук.

На його думку, закріплення в "мінських домовленостях" зміни Конституції з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей не відповідає стратегічним національним інтересам.

Кравчук також вважає, що продовження закону про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, термін дії якого закінчується в грудні, Росії буде досить.

"Думаю, Росії також набридла війна ... Я переконаний, що вони вже не будуть чіплятися за ці питання, про які ви говорите. Якщо, раптом, ми відчуємо, а я допускаю таке, що вони не хочуть ніяких поступок, ми показуємо, що ми готові, а вони кажуть "ні" ... Ну що ж, тоді, принаймні я, мені вистачить мужності, сили і волі сказати: ми робили все, що могли, виходячи з української законодавчої бази, Конституції, міжнародного права , але нас не почули, тому я бачу, що "мінський процес" не має перспективи. Ми починаємо шукати інші можливості", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, голова Тристоронньої контактної групи Кравчук допускає законодавчий дозвіл більш широкого застосування російської мови на Донбасі, хоча не вважає, що це питання вирішить конфлікт.

Тим часом Резніков заперечує інформацію про те, що Росія на переговорах у Берліні нібито вимагала, щоб до 6 липня Україна надала проєкт поправок до Конституції, в яких буде враховано особливий статус Донбасу.

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