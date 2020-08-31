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  • Чотири знаки зодіаку забудуть про труднощі і проблеми у вересні, - Павло Глоба
31 серпня 2020, понеділок, 13:05 6
Lifestyle 2020-08-31T15:00:03+03:00
Українські Новини
Чотири знаки зодіаку забудуть про труднощі і проблеми у вересні, - Павло Глоба

Чотири знаки зодіаку забудуть про труднощі і проблеми у вересні, - Павло Глоба

Елена Новикова
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Гороскоп на вересень 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на вересень 2020. Фото: pixabay

У той час, як астрологи прогнозували 31 серпня для трьох знаків зодіаку початок білої смуги в житті, за гороскопом на вересень, Близнюки, Леви, Діви і Водолії в перший місяць осені зможуть забути про всі труднощі та проблеми. Детальніше про те, що принесе перший місяць осені представникам цих знаків зодіаку, розповів Павло Глоба .

Близнюки

Вересня стане для Близнюків періодом відпочинку і розслаблення. Цей місяць не несе в собі серйозних труднощів і перешкод, зате він наповнений цікавими завданнями, зустрічами і знайомствами. Зірки запевняють, що зодіакальним представникам залишається тільки насолоджуватися і дякувати за події, що відбуваються. Радує і той факт, що Близнюки скинуть з себе всі літні тривоги і переживання. Більше не доведеться думати про проблеми і незакриті питання, а удача буде на боці представників цього знака, тому зірки просто звільнять Близнюків від старих боргів і дозволить вільно рухатися в світле майбутнє.

Лев

Астролог запевняє, що у вересні Леви виявляться улюбленцями долі. Зірки будуть до них прихильні, що дозволить, перш за все, звільнитися від накопичених проблем. Вони вже давно висять на шиї тяжким тягарем, і ось нарешті Леви зуміють відмовитися від минулого і перемкнути увагу на щось нове. Hачало осені багато на нові можливості, що ведуть до грандіозних успіхів. Зірки закликають не озиратися назад і просто слідувати за внутрішніми бажаннями. Прекрасно, якщо у Левів виникне потяг до творчості, адже це шлях не тільки до матеріального процвітання, але самореалізації і слави.

Діва

Дівам вересень може спочатку здатися досить складним місяцем. Справа в тому, що на них впаде багато справ і старих невирішених питань, з якими прийшов час розібратися. Але не пручався і не скаржтеся на долю, адже вона робить вам послугу. По суті, зірки розчистили місце і час для того, щоб представники цього знака розпрощалися зі старими проблемами. Тому в перший тиждень вересня Дівам закотити рукава і приступити до роботи. Це напружений і інтенсивний період, зате представники знака очистять простір від всього зайвого і зможуть взятися за нові перспективні проєкти. Hе забувайте, що можливості не прибудуть в життя, поки не розберетеся з труднощами з минулого.

Bодолій

У Bодоліїв досить складні відносини з минулим. Вони звикли однією ногою жити в майбутньому, тому прагнуть думати тільки про завтрашній день і легко відмовляються від реалізованих подій. Але представникам знака корисно аналізувати власні вчинки, адже могли допустити фатальних помилок, що заважають домогтися успіху. B вересні доведеться відкрити двері в минуле і переграти деякі ситуації. Hе чиніть опір, адже зірки дають Bодоліям шанс виправити все без катастрофічних наслідків. Постарайтеся і тоді можете розраховувати на перспективне і щасливе майбутнє.

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