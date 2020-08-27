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  • Супергерої, роботи і медсестра-тиран. Яких серіалів варто чекати у вересні
27 серпня 2020, четвер, 06:00 5
Lifestyle 2020-08-27T06:00:01+03:00
Українські Новини
Супергерої, роботи і медсестра-тиран. Яких серіалів варто чекати у вересні

Супергерої, роботи і медсестра-тиран. Яких серіалів варто чекати у вересні

Кира Молчанова
серіали, Виховані вовками, Пацани, Сестра Ретчед, Молодий Валландер, Догма Дракона, Третій день, прем'єри

Кіноіндустрія поки не балує глядачів новинками. А ось серіали продовжують виходити із завидною регулярністю. Деякі з них встигли зняти до карантину, а якісь дозняти вже після того, як карантин послабили. Українськi Новини розповіли, які новинки серіалів виходитимуть в перший місяць осені. Можливо, саме вони увійдуть до рейтингу найкращих телешоу .

Виховані вовками

Андроїд Мама і Тато виховують людських дитинчат на колонізованій планеті. Але незабаром проблемою покоління, яке підростає, стануть релігійні протиріччя, розв'язати які доведеться саме роботам.

Пацани

Дія серіалу розгортається в світі, де існують супергерої. Саме вони є справжніми зірками. Їх всі знають і люблять. Але за ідеальним фасадом ховається набагато похмуріший світ наркотиків і сексу, а більшість героїв - в житті не найприємніші люди. Протистоїть їм загін, неофіційно відомий як "Пацани".

Сестра Ретчед

Про жорстоку медсестру з таким ім'ям ми дізнаємося з книги Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі". Але як жінка стала настільки нещадним тираном? Серіал є приквелом до однойменного фільму і розповідає історію медсестри Мілдред, яка з милої дівчини перетворюється в безжалісне чудовисько, яке надалі буде принижувати і третирувати своїх пацієнтів в психіатричній клініці.

Молодий Валландер

Проєкт заснований на романах шведського письменника Хеннінга Манкель, за якими вже були створені інші телепроекти. Однак версія Netflix буде відрізнятися від них не тільки віком самого персонажа, а й часом дії - сюжет розгорнеться в Швеції зразка актуального 2020 го року. Валландер, тільки недавно закінчив академію, раптово виявляється втягнутий в розслідування жорстокого злочину, яке йому потрібно розкрити будь-якими силами.

Догма Дракона

Всесвітньо відомий рольової екшен Dragon's Dogma перетвориться в анімаційний серіал від Netflix. Історія оповідає про людину, яка прагне помститися драконові, що вкрав її серце. Він повертається до життя і стає Повсталим. Це пригодницька історія про людину, виклик якій кидають демони, які є втіленням семи смертних гріхів.

Третій день

Сема притягують дивні сили до загадкового острова неподалік від узбережжя Британії. Там він виявляється втягнутий в життя місцевих мешканців. Відрізані від решти світу, вони живуть відповідно до власних ритуалів, які змушують героя знову згадати про травму з глибокого минулого. Коли грань між реальністю і вигадкою починає стиратися, Сем розуміє, що його життя перебуває під загрозою.

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