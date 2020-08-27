Супергерої, роботи і медсестра-тиран. Яких серіалів варто чекати у вересні

Кіноіндустрія поки не балує глядачів новинками. А ось серіали продовжують виходити із завидною регулярністю. Деякі з них встигли зняти до карантину, а якісь дозняти вже після того, як карантин послабили. Українськi Новини розповіли, які новинки серіалів виходитимуть в перший місяць осені. Можливо, саме вони увійдуть до рейтингу найкращих телешоу .

Виховані вовками

Андроїд Мама і Тато виховують людських дитинчат на колонізованій планеті. Але незабаром проблемою покоління, яке підростає, стануть релігійні протиріччя, розв'язати які доведеться саме роботам.

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Пацани

Дія серіалу розгортається в світі, де існують супергерої. Саме вони є справжніми зірками. Їх всі знають і люблять. Але за ідеальним фасадом ховається набагато похмуріший світ наркотиків і сексу, а більшість героїв - в житті не найприємніші люди. Протистоїть їм загін, неофіційно відомий як "Пацани".

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Сестра Ретчед

Про жорстоку медсестру з таким ім'ям ми дізнаємося з книги Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі". Але як жінка стала настільки нещадним тираном? Серіал є приквелом до однойменного фільму і розповідає історію медсестри Мілдред, яка з милої дівчини перетворюється в безжалісне чудовисько, яке надалі буде принижувати і третирувати своїх пацієнтів в психіатричній клініці.

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Молодий Валландер

Проєкт заснований на романах шведського письменника Хеннінга Манкель, за якими вже були створені інші телепроекти. Однак версія Netflix буде відрізнятися від них не тільки віком самого персонажа, а й часом дії - сюжет розгорнеться в Швеції зразка актуального 2020 го року. Валландер, тільки недавно закінчив академію, раптово виявляється втягнутий в розслідування жорстокого злочину, яке йому потрібно розкрити будь-якими силами.

https://www.youtube.com/watch?v=ST3EMGVfIJY#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Догма Дракона

Всесвітньо відомий рольової екшен Dragon's Dogma перетвориться в анімаційний серіал від Netflix. Історія оповідає про людину, яка прагне помститися драконові, що вкрав її серце. Він повертається до життя і стає Повсталим. Це пригодницька історія про людину, виклик якій кидають демони, які є втіленням семи смертних гріхів.

https://www.youtube.com/watch?v=sy3VPpYR-P8#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Третій день

Сема притягують дивні сили до загадкового острова неподалік від узбережжя Британії. Там він виявляється втягнутий в життя місцевих мешканців. Відрізані від решти світу, вони живуть відповідно до власних ритуалів, які змушують героя знову згадати про травму з глибокого минулого. Коли грань між реальністю і вигадкою починає стиратися, Сем розуміє, що його життя перебуває під загрозою.

https://www.youtube.com/watch?v=YjdJ3kbIRns#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, через зйомки фільму з Ван-Дамом в Києві перекривали одну з вулиць .

Український фільм "Атлантида" Валентина Васяновича стала потенційним номінантом премії Європейської кіноакадемії. На сьогодні в лонг-листі 32 претенденти.

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