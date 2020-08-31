Для трьох знаків зодіаку сьогодні начнется біла смуга, — астролог

Пілсля того, як за гороскопом на неділю зірки мали бути на боці Львів, Терезів і Риб , за гороскопом на сьогодні, 31 серпня, у Ракам, Скорпіонам і Водоліям прогнозують початок білої смуги в житті. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку в понеділок, 31 серпня, розкажуть Українські Новини.

Рак

У понеділок Раки легко зможуть впоратися в поставленими перед ними завданнями, а також успішно завершити складні справи. Зірки запевняють, що в цей день можна вирішувати не тільки свої проблеми, а надавати допомогу близьким. На початку дня робіть складну роботу, ставитеся до своїх обов'язків скрупульозно і відповідально. Після полудня можна будувати плани на перспективу або відправитися в подорож.

Скорпіон

Скорпіони в цей день будуть сповнені енергії, що дозволить їм сміливо виконувати важливі справи. Будь-які складні питання будуть вирішувані і виявляться по плечу. У понеділок зірки радять у всіх справах проявити терпіння і витримку. Краще не намагатися прискорювати події, а постаратися реально оцінювати ситуацію. Для тих, хто перебуває в пошуку роботи, слід звернути увагу на пропозиції, що поступають. Крім того, зміни можуть відбутися і в особистому житті.

Водолій

У Водоліїв настане сприятливий період для самовдосконалення. Це час змін на краще. У цей день можна сміливо братися за складні справи і проєкти. У представників цього знака вийде успішно вирішити найважливіші питання. Водоліїв також очікують серйозні зміни в особистому житті. Однак вам не слід надмірно завзято форсувати події. Якщо не будете метушитися і нервувати, то зумієте знайти вихід з будь-якої ситуації.

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