Що подивитися у вересні: найцікавіші фільми-новинки місяця

Кіноіндустрія виходить з традиційної літньої перерви. Крім новинок серіалів, яких на вересень заплановано чимало,глядачів чекає чимало гучних і цікавих новинок в кінопрокаті. Українські Новини розповідають, які фільми з'являться в кінотеатрах в перший місяць осені. Прем'єри частини фільмів, які мали почати випускати в серпні, в зв'язку з коронавірусом і висновками, зробленими обмеженнями, перенесли на вересень. "Нові мутанти" На самому початку місяця на екрани виходить фільм від студії Marvel Entertainment і 20th Century Studios, режисера Джоша Буна, "Нові мутанти". Історія про п'ятьох юних підлітків-мутантів, яких тримають на закритій базі. Вони не знають, якою силою насправді мають, і як їх здібностями хочуть скористатися ті, хто їх тримає в неволі. Одну з головних ролей у фільмі грає Мейсі Вільямс, відома за роллю Арьи Старк в серіалі "Гра престолів". Фільм в жанрах фантастика та стрілялки підійде тим, хто скучив за супергеройський бойовикам від Marvel. Прем'єра в Україні: 3 вересня. "Білл і Тед" Комедія від режисера фільмів "РЕД 2", "Аферисти: Дік і Джейн розважаються", "У пошуках галактики", Діна Парізо. Головну роль у стрічці грає Кіану Рівз. Історія про двох мандрівників у часі друзях Біллі і Теда, які відправляються в минуле для того, щоб записати рок-н-рол хіт і врятувати таким чином всесвіт, згідно з пророцтвом, отриманим ними раніше. Компанію їм складають їх дочки, а також кілька історичних особистостей. Прем'єра в Україні: 3 вересня. "Де ти, Адаме?" Українська документальна картина режисера Олександра Запорощенка розповідає про древній монастир Дохіар на Афоні і ченців, які там живуть. Центральною фігурою розповіді є ігумен Григорій. Прем'єра в Україні: 3 вересня. "Забуті" Ще один український фільм, але на цього разу художній. Картина режисера Дар'ї Онищенко оповідає про любов вчительки Ніни і сімнадцятирічного Андрія. Їхні почуття можуть стати єдиною можливістю для порятунку в ситуації, де війна руйнує все навколо. Саме цей фільм відкривав Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" в цьому році. Прем'єра в Україні: 3 вересня. "Мулан" Американський фільм з акторським складом з Китаю. Хоробра дівчина Мулан відправляється захищати свою країну від нещадних загарбників, що насуваються з півночі, замість свого старого батька, прикинувшись хлопцем. Їй необхідно подолати складний шлях, щоб стати одним з найбільших воїнів в Китаї. Прем'єра в Україні: 10 вересня. "Махінатори" Молодий шотландський хлопець хоче стати музичним продюсером. Він запрошує легендарний гурт Iron Maiden для того, щоб вони зіграли концерт в його місті. Але є одна проблема - грошей на організацію шоу у хлопця немає. За допомогою він звертається до бандитам. Прем'єра в Україні: 17 вересня. Антебеллум Заплутана історія в жанрі драми, що розповідає про відому письменницю Вероніку Ханлі, яка повинна розкрити одну страшну таємницю, щоб знайти спокій і повернутися до звичайного життя. Але часу для розкриття таємниці у неї все менше. Прем'єра в Україні: 17 вересня. "Війна з дідусем" Сімейна комедія з Робертом Де Ніро в головній ролі. Після смерті дружини старий Джек переїжджає в будинок своїх дітей і займає кімнату свого онука Пітера. Хлопчик любить діда, але віддавати свою кімнату йому він не має наміру. Та й Джек ще не розгубив запалу і хитрості. Між ними починається боротьба за кімнату. Прем'єра в Україні: 24 вересня. "Тарас. Повернення" Історична драма українського режисера Олександра Денисенка, яка розповідає про останні місяці заслання великого українського поета і художника Тараса Шевченка в казахських степах. Прем'єра в Україні: 24 вересня. "Морські паразити" Фільм жахів, що оповідає про молоду дівчину, яка вивчає біологію. Проходячи практику на риболовецькому судні, вона виявляється з командою корабля в забороненій зоні, де їм зустрічається морське чудовисько. Їх життя тепер залежать від молодої дівчини-вченого. Прем'єра в Україні: 24 вересня. "Гренландія" Осколок комети падає на Землю, викликаючи хаос і руйнування. Сім'я Джона і Еллісон Герріті намагається дістатися до притулку і вижити. Прем'єра в Україні: 24 вересня. "Я працюю на кладовищі" Ще одна українська картина режисера Олексія Тараненка. Драма розповідає про людину, яка влаштувалася працювати продавцем пам'ятників на кладовищі. Намагаючись знайти спокійне заняття, він стикається з іншими людьми та історіями, внаслідок чого починає змінюватися. Прем'єра в Україні: 30 вересня. Як повідомляли Українські Новини, український фільм "Атлантида" Валентина Васяновича стала потенційним номінантом премії Європейської кіноакадемії. На сьогодні в лонг-листі 32 претенденти. Також названо 10 найпопулярніших серіалів літа на Netflix