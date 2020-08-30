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  • Що подивитися у вересні: найцікавіші фільми-новинки місяця
30 серпня 2020, неділя, 11:00 5
Життя 2020-08-30T11:00:01+03:00
Українські Новини
Що подивитися у вересні: найцікавіші фільми-новинки місяця

Що подивитися у вересні: найцікавіші фільми-новинки місяця

Александр Савич
Фільми, Кіно, прем'єри, Кінопрем'єри, нові фільми

Кіноіндустрія виходить з традиційної літньої перерви. Крім новинок серіалів, яких на вересень заплановано чимало,глядачів чекає чимало гучних і цікавих новинок в кінопрокаті. Українські Новини розповідають, які фільми з'являться в кінотеатрах в перший місяць осені.

Прем'єри частини фільмів, які мали почати випускати в серпні, в зв'язку з коронавірусом і висновками, зробленими обмеженнями, перенесли на вересень.

"Нові мутанти"

На самому початку місяця на екрани виходить фільм від студії Marvel Entertainment і 20th Century Studios, режисера Джоша Буна, "Нові мутанти".

Історія про п'ятьох юних підлітків-мутантів, яких тримають на закритій базі. Вони не знають, якою силою насправді мають, і як їх здібностями хочуть скористатися ті, хто їх тримає в неволі.

Одну з головних ролей у фільмі грає Мейсі Вільямс, відома за роллю Арьи Старк в серіалі "Гра престолів".

Фільм в жанрах фантастика та стрілялки підійде тим, хто скучив за супергеройський бойовикам від Marvel.

  • Прем'єра в Україні: 3 вересня.

"Білл і Тед"

Комедія від режисера фільмів "РЕД 2", "Аферисти: Дік і Джейн розважаються", "У пошуках галактики", Діна Парізо.

Головну роль у стрічці грає Кіану Рівз.

Історія про двох мандрівників у часі друзях Біллі і Теда, які відправляються в минуле для того, щоб записати рок-н-рол хіт і врятувати таким чином всесвіт, згідно з пророцтвом, отриманим ними раніше. Компанію їм складають їх дочки, а також кілька історичних особистостей.

  • Прем'єра в Україні: 3 вересня.

"Де ти, Адаме?"

Українська документальна картина режисера Олександра Запорощенка розповідає про древній монастир Дохіар на Афоні і ченців, які там живуть. Центральною фігурою розповіді є ігумен Григорій.

  • Прем'єра в Україні: 3 вересня.

"Забуті"

Ще один український фільм, але на цього разу художній. Картина режисера Дар'ї Онищенко оповідає про любов вчительки Ніни і сімнадцятирічного Андрія. Їхні почуття можуть стати єдиною можливістю для порятунку в ситуації, де війна руйнує все навколо.

Саме цей фільм відкривав Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" в цьому році.

  • Прем'єра в Україні: 3 вересня.

"Мулан"

Американський фільм з акторським складом з Китаю. Хоробра дівчина Мулан відправляється захищати свою країну від нещадних загарбників, що насуваються з півночі, замість свого старого батька, прикинувшись хлопцем. Їй необхідно подолати складний шлях, щоб стати одним з найбільших воїнів в Китаї.

  • Прем'єра в Україні: 10 вересня.

"Махінатори"

Молодий шотландський хлопець хоче стати музичним продюсером. Він запрошує легендарний гурт Iron Maiden для того, щоб вони зіграли концерт в його місті. Але є одна проблема - грошей на організацію шоу у хлопця немає. За допомогою він звертається до бандитам.

  • Прем'єра в Україні: 17 вересня.

Антебеллум

Заплутана історія в жанрі драми, що розповідає про відому письменницю Вероніку Ханлі, яка повинна розкрити одну страшну таємницю, щоб знайти спокій і повернутися до звичайного життя. Але часу для розкриття таємниці у неї все менше.

  • Прем'єра в Україні: 17 вересня.

"Війна з дідусем"

Сімейна комедія з Робертом Де Ніро в головній ролі. Після смерті дружини старий Джек переїжджає в будинок своїх дітей і займає кімнату свого онука Пітера. Хлопчик любить діда, але віддавати свою кімнату йому він не має наміру. Та й Джек ще не розгубив запалу і хитрості. Між ними починається боротьба за кімнату.

  • Прем'єра в Україні: 24 вересня.

"Тарас. Повернення"

Історична драма українського режисера Олександра Денисенка, яка розповідає про останні місяці заслання великого українського поета і художника Тараса Шевченка в казахських степах.

  • Прем'єра в Україні: 24 вересня.

"Морські паразити"

Фільм жахів, що оповідає про молоду дівчину, яка вивчає біологію. Проходячи практику на риболовецькому судні, вона виявляється з командою корабля в забороненій зоні, де їм зустрічається морське чудовисько. Їх життя тепер залежать від молодої дівчини-вченого.

  • Прем'єра в Україні: 24 вересня.

"Гренландія"

Осколок комети падає на Землю, викликаючи хаос і руйнування. Сім'я Джона і Еллісон Герріті намагається дістатися до притулку і вижити.

  • Прем'єра в Україні: 24 вересня.

"Я працюю на кладовищі"

Ще одна українська картина режисера Олексія Тараненка. Драма розповідає про людину, яка влаштувалася працювати продавцем пам'ятників на кладовищі. Намагаючись знайти спокійне заняття, він стикається з іншими людьми та історіями, внаслідок чого починає змінюватися.

  • Прем'єра в Україні: 30 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, український фільм "Атлантида" Валентина Васяновича стала потенційним номінантом премії Європейської кіноакадеміїНа сьогодні в лонг-листі 32 претенденти.

Також названо 10 найпопулярніших серіалів літа на Netflix

 

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